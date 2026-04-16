Легенда "Манчестер Сити" покинет клуб по окончании сезона - РИА Новости Спорт, 16.04.2026
16:00 16.04.2026 (обновлено: 16:11 16.04.2026)
© Соцсети "Манчестер Сити"
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Португальский полузащитник Бернарду Силва объявил, что покинет английский футбольный клуб "Манчестер Сити" по окончании сезона.
Ранее помощник главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы Пепейн Лейндерс признал, что 31-летний капитан "горожан" покинет клуб в статусе свободного агента.
"Через несколько месяцев придет время прощаться с городом, где мы не только одержали столько побед как футбольный клуб, но и где я вступил в брак и создал свою семью. Спасибо клубу, тренеру, персоналу и всем моим товарищам по команде за эти 9 лет, спасибо вам за все воспоминания и за то, что позволили мне так долго быть частью этого путешествия. Атмосфера, которую мы создавали каждый день на тренировочной площадке, позволяла мне чувствовать себя как дома и частью большой семьи", - написал футболист в соцсети Х.
Силва выступает в составе "Манчестер Сити" с лета 2017 года, его действующий контракт рассчитан до конца текущего сезона. В составе клуба он всего сыграл 451 матч и забил 76 голов. Вместе с командой португалец шесть раз становился чемпионом Англии, а также выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, дважды завоевывал Кубок Англии, трижды - Суперкубок страны и пять раз - Кубок английской лиги.
ФутболСпортБернарду СилваМанчестер СитиЛига чемпионов 2025-2026АПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
