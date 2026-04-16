Рейтинг@Mail.ru
Звезду "Баварии" Олисе признали лучшим игроком недели в Лиге чемпионов - РИА Новости Спорт, 16.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
 
16:12 16.04.2026 (обновлено: 16:13 16.04.2026)
Звезду "Баварии" Олисе признали лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Полузащитника "Баварии" Олисе признали лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

© Соцсети ФК "Бавария"Майкл Олисе
© Соцсети ФК "Бавария"
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитника "Баварии" Майкл Олисе признали лучшим игроком по итогам ответных встреч 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов.
  • Во втором четвертьфинальном матче "Бавария" обыграла мадридский "Реал" со счётом 4:3, а Олисе стал автором победного гола.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Полузащитник мюнхенской "Баварии" Майкл Олисе признан лучшим игроком по итогам ответных встреч 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов, сообщается на сайте соревнования.
Во втором четвертьфинальном матче "Бавария" на своем поле обыграла мадридский "Реал" со счетом 4:3. Олисе стал автором победного гола.
На приз лучшего игрока также претендовали нападающий "Пари Сен-Жермен" Усман Дембеле, оформивший дубль в игре против "Ливерпуля" (2:0), полузащитник "Барселоны" Дани Ольмо, ставший автором голевой передачи в игре с мадридским "Атлетико" (2:1), и полузащитник лондонского "Арсенала" Мартин Субименди, который помог своей команде сохранить ворота в неприкосновенности во встрече против лиссабонского "Спортинга" (0:0).
Олисе 24 года. В текущем сезоне француз принял участие в 11 матчах в Лиге чемпионов и забил четыре гола.
ФутболСпортУсман ДембелеБаварияПари Сен-Жермен (ПСЖ)Реал МадридЛига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    17.04 13:30
    Т. Махач
    А. Рублев
  • Футбол
    17.04 15:00
    Енисей
    ФK Челябинск
  • Хоккей
    17.04 17:00
    Металлург Мг
    Торпедо НН
  • Теннис
    17.04 18:00
    И. Швентек
    М. Андреева
  • Футбол
    17.04 18:00
    Торпедо
    КАМАЗ
  • Футбол
    17.04 19:30
    Ростов
    Сочи
  • Футбол
    17.04 19:30
    Сассуоло
    Комо
  • Футбол
    17.04 21:45
    Интер М
    Кальяри
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала