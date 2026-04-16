Звезду "Баварии" Олисе признали лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Полузащитник мюнхенской "Баварии" Майкл Олисе признан лучшим игроком по итогам ответных встреч 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов, сообщается на сайте соревнования.
На приз лучшего игрока также претендовали нападающий "Пари Сен-Жермен" Усман Дембеле, оформивший дубль в игре против "Ливерпуля" (2:0), полузащитник "Барселоны" Дани Ольмо, ставший автором голевой передачи в игре с мадридским "Атлетико" (2:1), и полузащитник лондонского "Арсенала" Мартин Субименди, который помог своей команде сохранить ворота в неприкосновенности во встрече против лиссабонского "Спортинга" (0:0).
Олисе 24 года. В текущем сезоне француз принял участие в 11 матчах в Лиге чемпионов и забил четыре гола.