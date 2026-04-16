Месси стал владельцем клуба из Испании

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лионель Месси стал владельцем футбольного клуба "Корнелья" из четвертого дивизиона Испании.
- "Корнелья" — один из старейших клубов в каталонском футболе, через его академию прошли известные футболисты, такие как Жорди Альба, Жерар Мартин и Давид Райя.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" аргентинец Лионель Месси выкупил клуб "Корнелья" из четвертого по силе дивизиона чемпионата Испании по футболу, сообщается на сайте команды.
На сайте отмечается, что 38-летний аргентинец официально оформил сделку по приобретению клуба и стал новым владельцем команды из Каталонии.
«
"Этот шаг подтверждает тесную связь Месси с "Барселоной" и его приверженность развитию спорта и местных талантов в Каталонии - связь, которая зародилась в годы его выступлений за "сине-гранатовых", - говорится в сообщении клуба.
"Корнелья" была основана в 1951 году и является одним из старейших клубов в каталонском футболе. Через академию клуба проходили экс-футболист сборной Испании и "Барселоны" Жорди Альба, действующий защитник "сине-гранатовых" Жерар Мартин, голкипер сборной Испании и лондонского "Арсенала" Давид Райя.
Месси 38 лет, он является лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании, "Барселоны" и сборной Аргентины. Вместе с национальной командой он выиграл два Кубка Америки (2021, 2024), "Финалиссиму" (2022) и чемпионат мира в 2022 году. Месси выступал за "Барселону" с 2005 по 2021 год, в составе клуба он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. В 2021 году аргентинец перешел во французский "Пари Сен-Жермен", вместе с которым дважды выиграл чемпионат страны и один раз - Суперкубок Франции. За "Интер Майами" форвард выступает с 2023 года. В начале декабря Месси стал чемпионом североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).