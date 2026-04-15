Диана Шнайдер вышла во второй круг турнира в Штутгарте

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Россиянка Диана Шнайдер вышла во второй круг теннисного турнира категории WTA 500 в немецком Штутгарте, призовой фонд которого превышает 1,2 млн долларов.
В матче первого круга Шнайдер (19-я ракетка мира) одержала победу над немкой Тамарой Корпач (102) со счетом 6:3, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 30 минут.
В следующем раунде Шнайдер сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (2).
Porsche Tennis Grand Prix
14 апреля 2026 • начало в 22:35
Завершен
