Московский театр "Современник" основан группой молодых актеров в 1956 году. В послевоенной истории страны, в годы разоблачения культа личности он стал первым театром, рожденным творческим объединением группы единомышленников и сумевшим отстоять себя как целостный художественный коллектив.

Днем основания театра считается 15 апреля 1956 года , когда группа выпускников Школы-студии МХАТ показала свою самостоятельную работу – спектакль "Вечно живые" по пьесе Виктора Розова в постановке Олега Ефремова.

Уже на первом спектакле молодого театра зрители и критика обратили внимание на сильный актерский потенциал вчерашних студентов. Имена Олега Ефремова (1927-2000), Галины Волчек (1933-2019), Евгения Евстигнеева (1926-1992), Лилии Толмачевой (1932-2013), Олега Табакова (1935-2018), Игоря Кваши (1933-2012) стали широко известны. Первоначально театр назывался "Студия молодых актеров".

В 1958 году официально было объявлено о создании Театра-студии "Современник", главным режиссером был назначен Олег Ефремов.

В молодом театре упор делался не на классический репертуар, а на новые, актуальные постановки. Их героями были обычные люди со своими вопросами и стремлениями.

К исходу 1960-х годов в театре-студии были поставлены спектакли "Вечно живые", "В день свадьбы" и "Традиционный сбор" Виктора Розова; "Пять вечеров", "Старшая сестра" и "Назначение" Александра Володина, "Без креста!" по Владимиру Тендрякову, "Двое на качелях" Уильяма Гибсона, "Всегда в продаже" Василия Аксенова и другие.

В 1961 году театр получил здание на площади Маяковского, дом 1, в 1974 году оно было снесено, а театр переехал в новое здание на Чистопрудном бульваре, в котором в начале XX века располагался кинотеатр "Колизей".

В 1965 году театр-студия был переименован в Московский театр "Современник".

В 1970 году, приняв приглашение возглавить МХАТ, из театра ушел его основатель и руководитель Олег Ефремов, за ним труппу покинула значительная часть ведущих актеров. В 1972 году труппа проголосовала за то, чтобы художественное руководство театром приняла на себя Галина Волчек. В театр пришли новые актеры, среди них Марина Неелова, Юрий Богатырев (1947-1989), Валентин Гафт (1935-2020), Константин Райкин, Авангард Леонтьев.

Галина Волчек привлекла к сотрудничеству Константина Симонова и Чингиза Айтматова. В афише появились имена новых авторов "Современника" – Михаила Рощина, Александра Вампилова, Аллы Соколовой, Василия Шукшина и других. Многие пьесы были написаны авторами специально для "Современника" и впервые увидели свет рампы на его сцене. Отсюда началось шествие пьес Александра Галина, Владимира Гуркина, Николая Коляды.

Галина Волчек обратилась к пьесам классического репертуара, осуществив постановку "Вишневого сада" и "Трех сестер" Антона Чехова, "Ревизора" Николая Гоголя. В 1991 году она поставила "Анфису" Леонида Андреева. На сцене были осуществлены постановки Генрика Ибсена и Луиджи Пиранделло, Уильяма Шекспира и Альфреда де Мюссе, Фридриха Шиллера и Бернарда Шоу.

Вехой в истории театра стал поставленный в 1989 году Галиной Волчек спектакль "Крутой маршрут" по автобиографической книге Евгении Гинзбург. Творческое сотрудничество Галины Волчек и Александра Гетмана (автора переложения для сцены), начатое в этом спектакле, успешно продолжилось в спектакле "Три товарища" по роману Эриха Марии Ремарка, ставшем одной из визитных карточек театра.

В 1996 году за большой вклад в современное театральное искусство, заслуги в эстетическом воспитании молодежи и широкое общественное признание Московский театр "Современник" был награжден орденом Почета.

В 1997 году по итогам гастролей в Нью-Йорке на Бродвее (США) со спектаклями "Три сестры" Антона Чехова и "Крутой маршрут" Евгении Гинзбург театру "Современник" была присуждена американская премия в области драматического театра Drama Desk Award.

5 октября 2004 года премьерой спектакля "Шинель" в постановке Валерия Фокина открылась "Другая сцена" театра "Современник" для реализации эксклюзивных авторских проектов.

После кончины Галины Волчек, более 45 лет бессменно руководившей театром, в январе 2020 года художественным руководителем "Современника" был назначен режиссер и педагог Виктор Рыжаков.

В июне 2022 года Виктор Рыжаков покинул пост художественного руководителя театра. Ответственность за творческую составляющую жизни театра взял на себя художественный совет, в который вошли Алена Бабенко, Сергей Гирин, Светлана Иванова, Людмила Крылова, Полина Рашкина, Иван Стебунов, Александр Хованский. Председателем совета был избран Владислав Ветров

В октябре 2023 года в театре "Современник" состоялось торжественное открытие 68-го театрального сезона, посвященного 90-летию со дня рождения Галины Волчек. В ходе юбилейного года театр запустил проект "Современник: Планета Волчек", в рамках которого в апреле 2024 года в здании на Чистопрудном бульваре открылся Музей "Современника", где представлены уникальные фотографии и материалы из архива театра. Кроме того, был запущен фестиваль студенческих спектаклей "Неформат" – площадка для обмена опытом, открытия новых лиц и тенденций.

С июня 2024 года художественным руководителем театра "Современник" является художественный руководитель Театра Табакова, народный артист РФ Владимир Машков.

В октябре 2025 года юбилейный 70-й сезон театр открыл масштабной программой "ПРО/ЯВЛЕНИЕ" – серией творческих и просветительских проектов, которые показывают "Современник" как культурное явление, тесно связанное с историей страны и современными художественными процессами. Она объединит художественные выставки, перформансы, тематические экскурсии, коллаборации с мастерами и издателями, специальные показы и городские инициативы. В рамках программы в ноябре 2025 года состоялась премьера спектакля Сергея Газарова "Женитьба Бальзаминова" по пьесам Александра Островского с участием Марины Нееловой. В феврале 2026 года на "Другой сцене" вышел спектакль Яны Сексте и Алексея Усольцева "Спешите делать добро" по пьесе Михаила Рощина.

В труппе театра служат такие известные актеры, как народная артистка РФ Марина Неелова, заслуженные артисты РФ Алена Бабенко, Сергей Гирин, Людмила Крылова, Елена Миллиоти, Максим Разуваев, Владимир Суворов, Виктор Тульчинский, Владислав Федченко, Марина Хазова, Александр Хованский, Сергей Юшкевич и др.