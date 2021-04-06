Онлайн-конференция к 65-летию создания театра "Современник"
13 апреля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, приуроченная к 65-летию со дня создания творческим коллективом единомышленников Московского театра "Современник".
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Участники:
- режиссер, художественный руководитель Московского театра "Современник" Виктор РЫЖАКОВ;
- заместитель директора Московского музея современного искусства Алексей НОВОСЕЛОВ;
- автор художественной концепции, архитектор и куратор выставки "Современник. Начало" в ММОМА Алексей ТРЕГУБОВ;
- креативный директор Мобильного художественного театра Алексей КИСЕЛЕВ.
Основателями театра были молодые актеры - Олег Ефремов, Галина Волчек, Игорь Кваша. Упор они делали не на классический репертуар, а на новые, актуальные постановки. Их героями были обычные люди со своими вопросами и стремлениями. Этому принципу "Современник" старается следовать и сейчас, хотя за 65 лет в театре сложился свой, проверенный временем репертуар. Какие праздничные мероприятия и премьеры планируются в юбилейный год?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- режиссер, художественный руководитель Московского театра "Современник" Виктор РЫЖАКОВ;
- заместитель директора Московского музея современного искусства Алексей НОВОСЕЛОВ;
- автор художественной концепции, архитектор и куратор выставки "Современник. Начало" в ММОМА Алексей ТРЕГУБОВ;
- креативный директор Мобильного художественного театра Алексей КИСЕЛЕВ.
Основателями театра были молодые актеры - Олег Ефремов, Галина Волчек, Игорь Кваша. Упор они делали не на классический репертуар, а на новые, актуальные постановки. Их героями были обычные люди со своими вопросами и стремлениями. Этому принципу "Современник" старается следовать и сейчас, хотя за 65 лет в театре сложился свой, проверенный временем репертуар. Какие праздничные мероприятия и премьеры планируются в юбилейный год?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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