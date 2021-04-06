https://ria.ru/20210406/sovremennik-1727064373.html

Онлайн-конференция к 65-летию создания театра "Современник"

Онлайн-конференция к 65-летию создания театра "Современник"

13 апреля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, приуроченная к 65-летию со дня создания творческим коллективом единомышленников Московского театра "Современник".

2021-04-06T17:07

2021-04-06T17:07

2021-04-06T17:07

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/sharing/article/1727064373.jpg?1617718057

Задать вопросУчастники:- режиссер, художественный руководитель Московского театра "Современник" Виктор РЫЖАКОВ; - заместитель директора Московского музея современного искусства Алексей НОВОСЕЛОВ; - автор художественной концепции, архитектор и куратор выставки "Современник. Начало" в ММОМА Алексей ТРЕГУБОВ;- креативный директор Мобильного художественного театра Алексей КИСЕЛЕВ.Основателями театра были молодые актеры - Олег Ефремов, Галина Волчек, Игорь Кваша. Упор они делали не на классический репертуар, а на новые, актуальные постановки. Их героями были обычные люди со своими вопросами и стремлениями. Этому принципу "Современник" старается следовать и сейчас, хотя за 65 лет в театре сложился свой, проверенный временем репертуар. Какие праздничные мероприятия и премьеры планируются в юбилейный год?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы