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Культура
2020-01-09T16:48+0300
https://ria.ru/20200109/1563225174.html
Коллективу "Современника" представили нового худрука Виктора Рыжакова
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РИА Новости

Коллективу "Современника" представили нового худрука Виктора Рыжакова

16:48 09.01.2020
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© РИА Новости / Сергей ПятаковРежиссер Виктор Рыжаков
Режиссер Виктор Рыжаков
© РИА Новости / Сергей Пятаков
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Труппе театра "Современник" представили нового художественного руководителя – режиссера Виктора Рыжакова, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы театра.
"Глава департамента культуры города Москвы Александр Кибовский представил коллективу московского театра "Современник" нового художественного руководителя, которым стал известный режиссер и педагог Виктор Рыжаков", - сообщили в пресс-службе.
Режиссер Виктор Рыжаков
30 декабря 2019, 12:14
Биография Виктора Рыжакова
Рыжаков был назначен новым худруком "Современника" в конце декабря 2019 года. Ранее эту должность более 45 лет занимала народная артистка СССР Галина Волчек. Она скончалась 26 декабря в возрасте 86 лет.
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КультураГалина ВолчекВиктор РыжаковАлександр КибовскийСССР
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