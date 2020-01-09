Коллективу "Современника" представили нового худрука Виктора Рыжакова

"Глава департамента культуры города Москвы Александр Кибовский представил коллективу московского театра "Современник" нового художественного руководителя, которым стал известный режиссер и педагог Виктор Рыжаков", - сообщили в пресс-службе.

Рыжаков был назначен новым худруком "Современника" в конце декабря 2019 года. Ранее эту должность более 45 лет занимала народная артистка СССР Галина Волчек. Она скончалась 26 декабря в возрасте 86 лет.