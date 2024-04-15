Рейтинг@Mail.ru
Музей "Современника" открылся в основном здании театра - РИА Новости, 15.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:01 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/sovremennik-1940202180.html
Музей "Современника" открылся в основном здании театра
Музей "Современника" открылся в основном здании театра - РИА Новости, 15.04.2024
Музей "Современника" открылся в основном здании театра
Музей "Современника", в котором представлены уникальные фотографии и материалы из архива театра, открылся в здании на Чистопрудном бульваре. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T17:01
2024-04-15T17:01
культура
новости культуры
культура
театр
современник (театр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940187065_0:116:2971:1787_1920x0_80_0_0_77c106f3b44c4ba4bd55de3f681ab8d6.jpg
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Музей "Современника", в котором представлены уникальные фотографии и материалы из архива театра, открылся в здании на Чистопрудном бульваре."Главное, что хотелось сделать в этой экспозиции, – это доказать жизнеспособность грандиозной идеи, рожденной в период оттепели людьми, которые поверили в нее, перевели ее на этические и эстетические рельсы. Экспозиция делится на две части. Одна посвящена первым 14 годам существования театра, когда им руководил Олег Николаевич Ефремов. Во второй отражены два года, когда театром руководила коллегия, и 47 лет руководства Галины Борисовны Волчек", - рассказала автор идеи музея, с 1995 по 2020 год завлит театра "Современник" Евгения Кузнецова.Она отметила, что музей создан так, чтобы каждый посетитель самостоятельно, без экскурсовода мог пройти по экспозиции и понять ее содержание, прочитав материалы на стенах.Со дня основания "Современника" сотрудники театра собирали, хранили, изучали документы, связанные с его историей и современностью. Сформировался обширный архив. В коллекции музея представлены протоколы обсуждений спектаклей и заседаний художественного совета, экземпляры пьес, афиши и программки всех постановок, начиная с 1956 года. Коллекция хранит фотографии артистов, репетиций и сцен из спектаклей."Хочется сказать спасибо основателям "Современника" за то, что этот музей они начали создавать в 1956 году. Они предчувствовали, что идея будет грандиозной, но в те времена, когда все театры создавались только решением совета министров, утопически было думать, что можно придумать и создать театр снизу. Как это случилось – как раз рассказано в экспозиции", - добавила Евгения Кузнецова.В музее представлены и сегодняшние афиши театра, напечатанные с помощью перфорации. Каждый посетитель может оторвать от них кусочек и прочитать на обратной стороне пожелания или предсказания.Музей создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в рамках проекта "Современник": Планета Волчек", который театр запустил к 90-летию Галины Борисовны Волчек.
https://ria.ru/20240408/kolpakova-1937835326.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940187065_121:0:2850:2047_1920x0_80_0_0_d8062fa8518b410161322c489d6fc5cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, культура, театр, современник (театр)
Культура, Новости культуры, Культура, Театр, Современник (театр)
Музей "Современника" открылся в основном здании театра

Музей "Современника" открылся в день рождения театра в его основном здании

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАктер Леонид Ярмольник на открытии музея театра "Современник" в Москве. Музей открылся в день рождения театра и приурочен к 90-летию со дня рождения актрисы и режиссера Галины Волчек
Актер Леонид Ярмольник на открытии музея театра Современник в Москве. Музей открылся в день рождения театра и приурочен к 90-летию со дня рождения актрисы и режиссера Галины Волчек - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Музей "Современника", в котором представлены уникальные фотографии и материалы из архива театра, открылся в здании на Чистопрудном бульваре.
"Главное, что хотелось сделать в этой экспозиции, – это доказать жизнеспособность грандиозной идеи, рожденной в период оттепели людьми, которые поверили в нее, перевели ее на этические и эстетические рельсы. Экспозиция делится на две части. Одна посвящена первым 14 годам существования театра, когда им руководил Олег Николаевич Ефремов. Во второй отражены два года, когда театром руководила коллегия, и 47 лет руководства Галины Борисовны Волчек", - рассказала автор идеи музея, с 1995 по 2020 год завлит театра "Современник" Евгения Кузнецова.
Она отметила, что музей создан так, чтобы каждый посетитель самостоятельно, без экскурсовода мог пройти по экспозиции и понять ее содержание, прочитав материалы на стенах.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОткрытие музея театра "Современник" в Москве. Музей открылся в день рождения театра и приурочен к 90-летию со дня рождения актрисы и режиссера Галины Волчек.
Открытие музея театра Современник в Москве. Музей открылся в день рождения театра и приурочен к 90-летию со дня рождения актрисы и режиссера Галины Волчек
Открытие музея театра "Современник" в Москве. Музей открылся в день рождения театра и приурочен к 90-летию со дня рождения актрисы и режиссера Галины Волчек.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
1 из 10
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАктриса Алена Бабенко на открытии музея театра "Современник" в Москве. Музей открылся в день рождения театра и приурочен к 90-летию со дня рождения актрисы и режиссера Галины Волчек.
Актриса Алена Бабенко на открытии музея театра Современник в Москве. Музей открылся в день рождения театра и приурочен к 90-летию со дня рождения актрисы и режиссера Галины Волчек
Актриса Алена Бабенко на открытии музея театра "Современник" в Москве. Музей открылся в день рождения театра и приурочен к 90-летию со дня рождения актрисы и режиссера Галины Волчек.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
2 из 10
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОткрытие музея театра "Современник" в Москве. Музей открылся в день рождения театра и приурочен к 90-летию со дня рождения актрисы и режиссера Галины Волчек.
Открытие музея театра Современник в Москве. Музей открылся в день рождения театра и приурочен к 90-летию со дня рождения актрисы и режиссера Галины Волчек
Открытие музея театра "Современник" в Москве. Музей открылся в день рождения театра и приурочен к 90-летию со дня рождения актрисы и режиссера Галины Волчек.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
3 из 10
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкТеатр "Современник" в Москве. Музей открылся в день рождения театра и приурочен к 90-летию со дня рождения актрисы и режиссера Галины Волчек.
Театр Современник в Москве. Музей открылся в день рождения театра и приурочен к 90-летию со дня рождения актрисы и режиссера Галины Волчек
Театр "Современник" в Москве. Музей открылся в день рождения театра и приурочен к 90-летию со дня рождения актрисы и режиссера Галины Волчек.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
4 из 10
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОткрытие музея театра "Современник" в Москве. Музей открылся в день рождения театра и приурочен к 90-летию со дня рождения актрисы и режиссера Галины Волчек.
Открытие музея театра Современник в Москве. Музей открылся в день рождения театра и приурочен к 90-летию со дня рождения актрисы и режиссера Галины Волчек.
Открытие музея театра "Современник" в Москве. Музей открылся в день рождения театра и приурочен к 90-летию со дня рождения актрисы и режиссера Галины Волчек.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
5 из 10
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОткрытие музея театра "Современник" в Москве. Музей открылся в день рождения театра и приурочен к 90-летию со дня рождения актрисы и режиссера Галины Волчек.
Открытие музея театра Современник в Москве. Музей открылся в день рождения театра и приурочен к 90-летию со дня рождения актрисы и режиссера Галины Волчек
Открытие музея театра "Современник" в Москве. Музей открылся в день рождения театра и приурочен к 90-летию со дня рождения актрисы и режиссера Галины Волчек.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
6 из 10
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУдостоверение актрисы и режиссера Галины Волчек на открытии музея театра "Современник" в Москве. Музей открылся в день рождения театра и приурочен к 90-летию со дня рождения актрисы.
Удостоверение актрисы и режиссера Галины Волчек на открытии музея театра Современник в Москве
Удостоверение актрисы и режиссера Галины Волчек на открытии музея театра "Современник" в Москве. Музей открылся в день рождения театра и приурочен к 90-летию со дня рождения актрисы.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
7 из 10
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОткрытие музея театра "Современник" в Москве. Музей открылся в день рождения театра и приурочен к 90-летию со дня рождения актрисы и режиссера Галины Волчек.
Открытие музея театра Современник в Москве. Музей открылся в день рождения театра и приурочен к 90-летию со дня рождения актрисы и режиссера Галины Волчек
Открытие музея театра "Современник" в Москве. Музей открылся в день рождения театра и приурочен к 90-летию со дня рождения актрисы и режиссера Галины Волчек.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОткрытие музея театра "Современник" в Москве. Музей открылся в день рождения театра и приурочен к 90-летию со дня рождения актрисы и режиссера Галины Волчек.
Открытие музея театра Современник в Москве. Музей открылся в день рождения театра и приурочен к 90-летию со дня рождения актрисы и режиссера Галины Волчек
Открытие музея театра "Современник" в Москве. Музей открылся в день рождения театра и приурочен к 90-летию со дня рождения актрисы и режиссера Галины Волчек.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОткрытие музея театра "Современник" в Москве. Музей открылся в день рождения театра и приурочен к 90-летию со дня рождения актрисы и режиссера Галины Волчек.
Открытие музея театра Современник в Москве. Музей открылся в день рождения театра и приурочен к 90-летию со дня рождения актрисы и режиссера Галины Волчек
Открытие музея театра "Современник" в Москве. Музей открылся в день рождения театра и приурочен к 90-летию со дня рождения актрисы и режиссера Галины Волчек.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
10 из 10
Открытие музея театра "Современник" в Москве. Музей открылся в день рождения театра и приурочен к 90-летию со дня рождения актрисы и режиссера Галины Волчек.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
1 из 10
Актриса Алена Бабенко на открытии музея театра "Современник" в Москве. Музей открылся в день рождения театра и приурочен к 90-летию со дня рождения актрисы и режиссера Галины Волчек.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
2 из 10
Открытие музея театра "Современник" в Москве. Музей открылся в день рождения театра и приурочен к 90-летию со дня рождения актрисы и режиссера Галины Волчек.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
3 из 10
Театр "Современник" в Москве. Музей открылся в день рождения театра и приурочен к 90-летию со дня рождения актрисы и режиссера Галины Волчек.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
4 из 10
Открытие музея театра "Современник" в Москве. Музей открылся в день рождения театра и приурочен к 90-летию со дня рождения актрисы и режиссера Галины Волчек.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
5 из 10
Открытие музея театра "Современник" в Москве. Музей открылся в день рождения театра и приурочен к 90-летию со дня рождения актрисы и режиссера Галины Волчек.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
6 из 10
Удостоверение актрисы и режиссера Галины Волчек на открытии музея театра "Современник" в Москве. Музей открылся в день рождения театра и приурочен к 90-летию со дня рождения актрисы.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
7 из 10
Открытие музея театра "Современник" в Москве. Музей открылся в день рождения театра и приурочен к 90-летию со дня рождения актрисы и режиссера Галины Волчек.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
8 из 10
Открытие музея театра "Современник" в Москве. Музей открылся в день рождения театра и приурочен к 90-летию со дня рождения актрисы и режиссера Галины Волчек.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
9 из 10
Открытие музея театра "Современник" в Москве. Музей открылся в день рождения театра и приурочен к 90-летию со дня рождения актрисы и режиссера Галины Волчек.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
10 из 10
Со дня основания "Современника" сотрудники театра собирали, хранили, изучали документы, связанные с его историей и современностью. Сформировался обширный архив. В коллекции музея представлены протоколы обсуждений спектаклей и заседаний художественного совета, экземпляры пьес, афиши и программки всех постановок, начиная с 1956 года. Коллекция хранит фотографии артистов, репетиций и сцен из спектаклей.
"Хочется сказать спасибо основателям "Современника" за то, что этот музей они начали создавать в 1956 году. Они предчувствовали, что идея будет грандиозной, но в те времена, когда все театры создавались только решением совета министров, утопически было думать, что можно придумать и создать театр снизу. Как это случилось – как раз рассказано в экспозиции", - добавила Евгения Кузнецова.
В музее представлены и сегодняшние афиши театра, напечатанные с помощью перфорации. Каждый посетитель может оторвать от них кусочек и прочитать на обратной стороне пожелания или предсказания.
Музей создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в рамках проекта "Современник": Планета Волчек", который театр запустил к 90-летию Галины Борисовны Волчек.
Светлана Колпакова - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Звезда "Последнего богатыря": меня уже перестали звать на светские тусовки
8 апреля, 08:00
 
КультураНовости культурыКультураТеатрСовременник (театр)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала