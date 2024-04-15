Музей "Современника" открылся в основном здании театра
Музей "Современника" открылся в день рождения театра в его основном здании
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАктер Леонид Ярмольник на открытии музея театра "Современник" в Москве. Музей открылся в день рождения театра и приурочен к 90-летию со дня рождения актрисы и режиссера Галины Волчек
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Музей "Современника", в котором представлены уникальные фотографии и материалы из архива театра, открылся в здании на Чистопрудном бульваре.
"Главное, что хотелось сделать в этой экспозиции, – это доказать жизнеспособность грандиозной идеи, рожденной в период оттепели людьми, которые поверили в нее, перевели ее на этические и эстетические рельсы. Экспозиция делится на две части. Одна посвящена первым 14 годам существования театра, когда им руководил Олег Николаевич Ефремов. Во второй отражены два года, когда театром руководила коллегия, и 47 лет руководства Галины Борисовны Волчек", - рассказала автор идеи музея, с 1995 по 2020 год завлит театра "Современник" Евгения Кузнецова.
Она отметила, что музей создан так, чтобы каждый посетитель самостоятельно, без экскурсовода мог пройти по экспозиции и понять ее содержание, прочитав материалы на стенах.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОткрытие музея театра "Современник" в Москве. Музей открылся в день рождения театра и приурочен к 90-летию со дня рождения актрисы и режиссера Галины Волчек.
Открытие музея театра "Современник" в Москве. Музей открылся в день рождения театра и приурочен к 90-летию со дня рождения актрисы и режиссера Галины Волчек.
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© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАктриса Алена Бабенко на открытии музея театра "Современник" в Москве. Музей открылся в день рождения театра и приурочен к 90-летию со дня рождения актрисы и режиссера Галины Волчек.
Актриса Алена Бабенко на открытии музея театра "Современник" в Москве. Музей открылся в день рождения театра и приурочен к 90-летию со дня рождения актрисы и режиссера Галины Волчек.
2 из 10
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОткрытие музея театра "Современник" в Москве. Музей открылся в день рождения театра и приурочен к 90-летию со дня рождения актрисы и режиссера Галины Волчек.
Открытие музея театра "Современник" в Москве. Музей открылся в день рождения театра и приурочен к 90-летию со дня рождения актрисы и режиссера Галины Волчек.
3 из 10
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкТеатр "Современник" в Москве. Музей открылся в день рождения театра и приурочен к 90-летию со дня рождения актрисы и режиссера Галины Волчек.
Театр "Современник" в Москве. Музей открылся в день рождения театра и приурочен к 90-летию со дня рождения актрисы и режиссера Галины Волчек.
4 из 10
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОткрытие музея театра "Современник" в Москве. Музей открылся в день рождения театра и приурочен к 90-летию со дня рождения актрисы и режиссера Галины Волчек.
Открытие музея театра "Современник" в Москве. Музей открылся в день рождения театра и приурочен к 90-летию со дня рождения актрисы и режиссера Галины Волчек.
5 из 10
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОткрытие музея театра "Современник" в Москве. Музей открылся в день рождения театра и приурочен к 90-летию со дня рождения актрисы и режиссера Галины Волчек.
Открытие музея театра "Современник" в Москве. Музей открылся в день рождения театра и приурочен к 90-летию со дня рождения актрисы и режиссера Галины Волчек.
6 из 10
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУдостоверение актрисы и режиссера Галины Волчек на открытии музея театра "Современник" в Москве. Музей открылся в день рождения театра и приурочен к 90-летию со дня рождения актрисы.
Удостоверение актрисы и режиссера Галины Волчек на открытии музея театра "Современник" в Москве. Музей открылся в день рождения театра и приурочен к 90-летию со дня рождения актрисы.
7 из 10
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОткрытие музея театра "Современник" в Москве. Музей открылся в день рождения театра и приурочен к 90-летию со дня рождения актрисы и режиссера Галины Волчек.
Открытие музея театра "Современник" в Москве. Музей открылся в день рождения театра и приурочен к 90-летию со дня рождения актрисы и режиссера Галины Волчек.
8 из 10
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОткрытие музея театра "Современник" в Москве. Музей открылся в день рождения театра и приурочен к 90-летию со дня рождения актрисы и режиссера Галины Волчек.
Открытие музея театра "Современник" в Москве. Музей открылся в день рождения театра и приурочен к 90-летию со дня рождения актрисы и режиссера Галины Волчек.
9 из 10
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОткрытие музея театра "Современник" в Москве. Музей открылся в день рождения театра и приурочен к 90-летию со дня рождения актрисы и режиссера Галины Волчек.
Открытие музея театра "Современник" в Москве. Музей открылся в день рождения театра и приурочен к 90-летию со дня рождения актрисы и режиссера Галины Волчек.
10 из 10
Открытие музея театра "Современник" в Москве. Музей открылся в день рождения театра и приурочен к 90-летию со дня рождения актрисы и режиссера Галины Волчек.
1 из 10
Актриса Алена Бабенко на открытии музея театра "Современник" в Москве. Музей открылся в день рождения театра и приурочен к 90-летию со дня рождения актрисы и режиссера Галины Волчек.
2 из 10
Открытие музея театра "Современник" в Москве. Музей открылся в день рождения театра и приурочен к 90-летию со дня рождения актрисы и режиссера Галины Волчек.
3 из 10
Театр "Современник" в Москве. Музей открылся в день рождения театра и приурочен к 90-летию со дня рождения актрисы и режиссера Галины Волчек.
4 из 10
Открытие музея театра "Современник" в Москве. Музей открылся в день рождения театра и приурочен к 90-летию со дня рождения актрисы и режиссера Галины Волчек.
5 из 10
Открытие музея театра "Современник" в Москве. Музей открылся в день рождения театра и приурочен к 90-летию со дня рождения актрисы и режиссера Галины Волчек.
6 из 10
Удостоверение актрисы и режиссера Галины Волчек на открытии музея театра "Современник" в Москве. Музей открылся в день рождения театра и приурочен к 90-летию со дня рождения актрисы.
7 из 10
Открытие музея театра "Современник" в Москве. Музей открылся в день рождения театра и приурочен к 90-летию со дня рождения актрисы и режиссера Галины Волчек.
8 из 10
Открытие музея театра "Современник" в Москве. Музей открылся в день рождения театра и приурочен к 90-летию со дня рождения актрисы и режиссера Галины Волчек.
9 из 10
Открытие музея театра "Современник" в Москве. Музей открылся в день рождения театра и приурочен к 90-летию со дня рождения актрисы и режиссера Галины Волчек.
10 из 10
Со дня основания "Современника" сотрудники театра собирали, хранили, изучали документы, связанные с его историей и современностью. Сформировался обширный архив. В коллекции музея представлены протоколы обсуждений спектаклей и заседаний художественного совета, экземпляры пьес, афиши и программки всех постановок, начиная с 1956 года. Коллекция хранит фотографии артистов, репетиций и сцен из спектаклей.
"Хочется сказать спасибо основателям "Современника" за то, что этот музей они начали создавать в 1956 году. Они предчувствовали, что идея будет грандиозной, но в те времена, когда все театры создавались только решением совета министров, утопически было думать, что можно придумать и создать театр снизу. Как это случилось – как раз рассказано в экспозиции", - добавила Евгения Кузнецова.
В музее представлены и сегодняшние афиши театра, напечатанные с помощью перфорации. Каждый посетитель может оторвать от них кусочек и прочитать на обратной стороне пожелания или предсказания.
Музей создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в рамках проекта "Современник": Планета Волчек", который театр запустил к 90-летию Галины Борисовны Волчек.