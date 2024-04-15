https://ria.ru/20240415/sovremennik-1940202180.html

Музей "Современника" открылся в основном здании театра

Музей "Современника" открылся в основном здании театра - РИА Новости, 15.04.2024

Музей "Современника" открылся в основном здании театра

Музей "Современника", в котором представлены уникальные фотографии и материалы из архива театра, открылся в здании на Чистопрудном бульваре. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T17:01

2024-04-15T17:01

2024-04-15T17:01

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Музей "Современника", в котором представлены уникальные фотографии и материалы из архива театра, открылся в здании на Чистопрудном бульваре."Главное, что хотелось сделать в этой экспозиции, – это доказать жизнеспособность грандиозной идеи, рожденной в период оттепели людьми, которые поверили в нее, перевели ее на этические и эстетические рельсы. Экспозиция делится на две части. Одна посвящена первым 14 годам существования театра, когда им руководил Олег Николаевич Ефремов. Во второй отражены два года, когда театром руководила коллегия, и 47 лет руководства Галины Борисовны Волчек", - рассказала автор идеи музея, с 1995 по 2020 год завлит театра "Современник" Евгения Кузнецова.Она отметила, что музей создан так, чтобы каждый посетитель самостоятельно, без экскурсовода мог пройти по экспозиции и понять ее содержание, прочитав материалы на стенах.Со дня основания "Современника" сотрудники театра собирали, хранили, изучали документы, связанные с его историей и современностью. Сформировался обширный архив. В коллекции музея представлены протоколы обсуждений спектаклей и заседаний художественного совета, экземпляры пьес, афиши и программки всех постановок, начиная с 1956 года. Коллекция хранит фотографии артистов, репетиций и сцен из спектаклей."Хочется сказать спасибо основателям "Современника" за то, что этот музей они начали создавать в 1956 году. Они предчувствовали, что идея будет грандиозной, но в те времена, когда все театры создавались только решением совета министров, утопически было думать, что можно придумать и создать театр снизу. Как это случилось – как раз рассказано в экспозиции", - добавила Евгения Кузнецова.В музее представлены и сегодняшние афиши театра, напечатанные с помощью перфорации. Каждый посетитель может оторвать от них кусочек и прочитать на обратной стороне пожелания или предсказания.Музей создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в рамках проекта "Современник": Планета Волчек", который театр запустил к 90-летию Галины Борисовны Волчек.

https://ria.ru/20240408/kolpakova-1937835326.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости культуры, культура, театр, современник (театр)