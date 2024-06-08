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Машков будет формировать художественную политику "Современника" - РИА Новости, 08.06.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:48 08.06.2024
https://ria.ru/20240608/teatr-1951664059.html
Машков будет формировать художественную политику "Современника"
Машков будет формировать художественную политику "Современника" - РИА Новости, 08.06.2024
Машков будет формировать художественную политику "Современника"
Новый директор "Современника", художественный руководитель Театра Табакова, народный артист РФ Владимир Машков также будет формировать его художественную... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T16:48
2024-06-08T16:48
культура
россия
владимир машков
современник (театр)
москва
театр
новости культуры
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Новый директор "Современника", художественный руководитель Театра Табакова, народный артист РФ Владимир Машков также будет формировать его художественную политику, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. "Владимир Львович (Машков - ред.) будет занимать пост директора "Современника" и формировать его художественную политику", - сказала собеседница агентства.
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россия, владимир машков, современник (театр), москва, театр, новости культуры
Культура, Россия, Владимир Машков, Современник (театр), Москва, Театр, Новости культуры
Машков будет формировать художественную политику "Современника"

Новый директор Машков будет формировать художественную политику "Современника"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВладимир Машков
Владимир Машков - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Владимир Машков. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Новый директор "Современника", художественный руководитель Театра Табакова, народный артист РФ Владимир Машков также будет формировать его художественную политику, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
"Владимир Львович (Машков - ред.) будет занимать пост директора "Современника" и формировать его художественную политику", - сказала собеседница агентства.
Владимир Машков - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
Новый директор "Современника" рассказал о встрече с труппой театра
Вчера, 14:39
 
КультураРоссияВладимир МашковСовременник (театр)МоскваТеатрНовости культуры
 
 
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