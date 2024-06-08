https://ria.ru/20240608/teatr-1951664059.html
Машков будет формировать художественную политику "Современника"
Машков будет формировать художественную политику "Современника" - РИА Новости, 08.06.2024
Машков будет формировать художественную политику "Современника"
Новый директор "Современника", художественный руководитель Театра Табакова, народный артист РФ Владимир Машков также будет формировать его художественную... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T16:48
2024-06-08T16:48
2024-06-08T16:48
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Новый директор "Современника", художественный руководитель Театра Табакова, народный артист РФ Владимир Машков также будет формировать его художественную политику, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. "Владимир Львович (Машков - ред.) будет занимать пост директора "Современника" и формировать его художественную политику", - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20240608/sovremennik-1951640731.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир машков, современник (театр), москва, театр, новости культуры
Культура, Россия, Владимир Машков, Современник (театр), Москва, Театр, Новости культуры
Машков будет формировать художественную политику "Современника"
Новый директор Машков будет формировать художественную политику "Современника"