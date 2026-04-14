Плей-офф КХЛ 2026: расписание, таблица, сетка Кубка Гагарина
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
22:20 14.04.2026 (обновлено: 22:29 14.04.2026)
ЦСКА отыграл один матч у "Авангарда"! Случится ли исторический камбэк?

ЦСКА обыграл "Авангард" и сократил отставание в серии плей-офф КХЛ

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Хоккеисты ЦСКА празднуют гол
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Андрей Сенченко
Андрей Сенченко
Корреспондент РИА Новости Спорт
Ярославский "Локомотив" уверенно обыграл "Салават Юлаев" и, забрав серию, стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина-2026, а московский ЦСКА впервые в сезоне обыграл "Авангард". О главных моментах игрового дня второго раунда плей-офф КХЛ — в обзоре РИА Новости Спорт.

Скучный плей-офф?

Полный интриг четвертьфинал Кубка Гагарина-2026 оказался скупым не только на сенсации, но и на соперничество. Уникальная и в то же время печальная для Континентальной хоккейной лиги ситуация — все четыре серии в рамках второго раунда плей-офф оказались на грани того, чтобы завершиться всего за четыре матча в каждом из противостояний. На счет 3-0 в каждой паре вряд ли кто-то рассчитывал, кроме болельщиков тех команд, кто оказался в шаге от выхода в следующий раунд.
В истории КХЛ до сих пор рекордным (или антирекордным — в зависимости от того, с какой стороны смотреть на ситуацию) показателем вторых раундов плей-офф был случай, когда все четыре серии завершились с одинаковым счетом 4-1. Это произошло в сезонах-2014/15 и -2018/19. В этом же году лига всерьез предстала лицом к лицу с ситуацией, когда все четыре пары могли завершить свои серии со счетом 4-0. Причем такие результаты были бы вполне логичными, если оценивать ход конкретных противостояний. Но такого исхода удалось избежать.
Чемпион не дал ни шанса "Салавату Юлаеву"

Пожалуй, единственной серией, где потенциальные 4-0 действительно читались и прогнозировались до старта второго раунда, было противостояние "Локомотива" и "Салавата Юлаева". Еще в прошлом году ярославцы без особых проблем и усилий снесли уфимцев со своего пути на стадии полуфинала, а ведь тогда у "зеленых" был сильный состав. Сегодня же юлаевцы в плане кадров объективно слабее самих себя образца того сезона. "Локомотив" же ничуть не сбавил — "железнодорожники" выглядят все тем же коллективом, который если и имеет слабые места, то не столь ощутимые, да и с огромным запасом компенсирует их другими своими преимуществами.
Вся серия "Салавата Юлаева" и "Локомотива" выглядела подобно борьбе Моськи со Слоном: уфимцы бились на максимуме своих возможностей, тогда как подопечные Боба Хартли задействовали ровно столько усилий, сколько было необходимо для победы. Для "зеленых" уже огромным успехом были две заброшенные шайбы в третьем матче (2:3) серии после сухих поражений в первых двух играх (0:1, 0:2), но и это достижение они сами же обесценили, когда капитан команды Григорий Панин зачем-то ударил Александра Радулова локтем в голову и, оставив своих товарищей в меньшинстве, лишил их надежды на сенсационную победу.
Игроки ХК "Локомотив" радуются победе
Игроки ХК "Локомотив" радуются победе
За всю историю выступления в КХЛ "Салават Юлаев" оказался третий раз в ситуации, когда проиграл три подряд матча со старта серии. Предыдущие оба раза привели к итоговому поражению в противостоянии: 2-4 в полуфинале Кубка Гагарина-2010 и 0-4 во втором раунде в 2021 году. "Локомотив" же шестой раз в своей истории повел в серии со счетом 3-0 в плей-офф КХЛ. Лишь однажды "железнодорожники" отдали своему сопернику победу в отдельном матче: в 2017-м ярославцы проиграли минскому "Динамо" в четвертом матче, но уже в следующей игре закрыли серию. Во всех остальных случаях "Локо" без шансов ликвидировал своих оппонентов.
14 апреля 2026 • начало в 17:00
Завершен
Салават Юлаев
0 : 4
Локомотив
05:23 • Рихард Паник
(Алексей Береглазов, Александр Радулов)
14:17 • Артур Каюмов
(Максим Шалунов)
18:27 • Александр Радулов
19:45 • Алексей Береглазов
(Максим Шалунов, Александр Радулов)
То же самое сделали "железнодорожники" и с "Салаватом Юлаевым". В четвертом и заключительном матче серии подопечные Боба Хартли камня на камне не оставили от уфимцев.
Уже в дебюте встречи Рихард Паник классным выстрелом из правого круга вбрасывания "прошил" Семена Вязового. Во втором периоде "Локо" увеличил свое преимущество и сделал это издевательски легко: после выигранного Максимом Шалуновым вбрасывания в чужой зоне Артур Каюмов моментально бросил по воротам, и шайба пролетела над блином голкипера "Салавата Юлаева". Вязовому оставалось только кричать и ругаться на защитника Ярослава Цулыгина, который не заблокировал этот бросок. В концовке встречи ярославцы оформили еще два гола: сперва Александр Радулов передал привет Уфе броском по пустым воротам, а следом за ним Алексей Береглазов реализовал большинство.
4:0 в матче, 4-0 в серии — убедительная победа "Локомотива", который с каждым матчем серии забрасывал ровно на одну шайбу больше (1:0, 2:0, 3:2, 4:0). После матча генеральный директор "Салавата Юлаева" Ринат Баширов в своем телеграм-канале, высказываясь о результате серии, назвал игру нечестной. Что он имел в виду — известно только самому Баширову. Зато результат известен каждому: уфимцы без всякого сопротивления без шансов проиграли серию и вылетели из плей-офф.
Игроки ХК Локомотив радуются победе
Игроки ХК "Локомотив" радуются победе

ЦСКА впервые в сезоне обыграл "Авангард"

Никто не ждал, что ЦСКА и "Авангард" в своем очном противостоянии порадуют ярким и эффектным хоккеем. С другой стороны, хоккей это не только и не столько про результативность, ведь большое количество голов в одном матче зачастую говорит о множестве допущенных командами ошибок. Коллектив Игоря Никитина и дружина Ги Буше в этом плане делают намного больше акцента на правильных действиях, и в игре их команд можно увидеть свои прелести: грамотные построения в зонах, умение действовать без шайбы, способность находить возможность для гола там, где большинство соперников даже не представит теоретической вероятности для взятия ворот.
Главный тренер ХК ЦСКА Игорь Никитин
Главный тренер ХК ЦСКА Игорь Никитин
Тем не менее ЦСКА неприятно удивил. Да, армейцы прибавляли от матча к матчу, а по возвращении в Москву и вовсе показали свою лучшую игру в серии, но отрицательный результат перекрывает все достижения подопечных Никитина. 0-3 после трех матчей — в столь печальном положении "красно-синие" до сих пор пребывали трижды, но очень давно. В сезонах-2008/09 и -2009/10 ЦСКА проиграл серии с одинаковым счетом 0-3 против московского "Динамо" и ХК МВД соответственно, а в 2014-м "отлетел" от СКА со счетом 0-4. При этом примечательно, что за всю историю КХЛ был зафиксирован лишь один случай, когда команде удалось отыграться со счета 0-3 и в итоге выиграть серию: "виновником торжества" тогда также стал ЦСКА, который после трех побед подряд на старте серии полуфинала Кубка Гагарина-2015 умудрился потерпеть поражение в битве против СКА (3-4).
14 апреля 2026 • начало в 19:30
Завершен
ЦСКА
3 : 1
Авангард
05:38 • Павел Карнаухов
(Джереми Рой, Иван Дроздов)
16:36 • Максим Соркин
(Прохор Полтапов, Виталий Абрамов)
08:18 • Прохор Полтапов
(Виталий Абрамов, Никита Нестеров)
17:58 • Марсель Ибрагимов
(Максим Лажуа, Майкл Маклеод)
Что касается "Авангарда", то омский клуб имеет огромный опыт игры при ситуации, когда имеет преимущество 3-0 в серии. В этом сезоне "ястребы" оказались в таком положении уже восьмой раз в своей истории в КХЛ. Вдвойне издевательским преимущество омичей над ЦСКА стало и еще по той причине, что в каждом из трех первых матчей серии против "красно-синих" результат сделал Константин Окулов. Бывший игрок армейцев, которого столичный клуб обменял в декабре 2024-го буквально ни на что, набрал в трех играх 6 очков (4 гола и 2 передачи).
Начало сегодняшнего матча в некотором смысле напомнило предыдущий. Не с точки зрения игры — "Авангард" на это раз резво стартовал в атаке и сходу создал несколько опасных моментов у ворот Дмитрия Гамзина, — а в плане результативности. После серии атак "ястребов" ЦСКА ответил своим штурмом владений Никиты Серебрякова, и Павел Карнаухов, здорово сыграв на подставлении на пятаке, переправил шайбу в сетку после броска Джереми Роя.
"Авангард" после пропущенной шайбы прибавил в нападении. Особенно мощно подопечные Ги Буше провели вторую половину первого периода и по его итогам с большим преимуществом перебросали хозяев площадки. Как и в предыдущем матче, омичам удалось достичь цели незадолго до перерыва. После выигранного вбрасывания в чужой зоне Марсель Ибрагимов мощно щелкнул от синей линии. Шайба "прошла сквозь" Гамзина и оказалась в сетке.
Идентичным по сравнению с предыдущим матчем получился и второй период. ЦСКА в своем фирменном стиле закрыл соперника в зоне и активно накладывал смены, постоянно нагружая ворота "Авангарда". Омичи были вынуждены постоянно пробрасываться. В один момент они допустили сразу несколько пробросов подряд. При этом подопечные Ги Буше пусть и редко, но вместе с этим довольно остро огрызались: каждый их подход к воротам Гамзина приводил к опасной ситуации.
И если в предыдущем матче "Авангард" таким образом сумел довести дело до гола и выйти вперед, то сегодня успех оказался на стороне ЦСКА — в этом и была принципиальная разница. Под занавес периода шайба после прострела Прохора Полтапова едва ли не зависла в воздухе на пятаке, и Максим Соркин удачно двинул по ней клюшкой, пробив Серебрякова. Армейцы впервые по ходу серии смогли выиграть период.
В решающем отрезке игры ЦСКА, пользуясь положением, сделал акцент на правильных и аккуратных действиях, тогда как "Авангард" был вынужден рисковать и раскрываться. Свободным пространством подопечные Игоря Никитина воспользовались наилучшим образом. В середине третьего периода Виталий Абрамов организовал скоростную атаку вдоль правого борта и завершил ее прострелом на пятак, откуда Прохор Полтапов изящно переиграл Серебрякова, увеличив преимущество ЦСКА в счете.
3:1 за десять с небольшим минут до конца основного времени матча выглядели как приговор для соперников армейцев. Так и вышло. Попытки "Авангарда" отыграться и довести хотя бы до одного гола штурм чужих ворот не привели к желаемому результату даже при игре в формате "6 на 5". ЦСКА отыграл один матч, впервые в сезоне одолев "ястребов", и вернул серию в Омск. Получится ли у армейцев оформить исторический камбэк? Все зависит от них самих.
Хоккеисты ЦСКА празднуют гол
Хоккеисты ЦСКА празднуют гол
 
ХоккейКХЛ 2025-2026Кубок ГагаринаЦСКААвангардЛокомотив (Ярославль)Салават ЮлаевНикита СеребряковАлександр РадуловИгорь НикитинГи БушеМатериалы РИА СпортАвторы РИА Новости Спорт
 
