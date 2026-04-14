Рейтинг@Mail.ru
Вратарь "Атлетико" разбил лицо до крови футболисту "Барселоны" в матче ЛЧ - РИА Новости Спорт, 14.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
 
22:50 14.04.2026 (обновлено: 23:09 14.04.2026)
Вратарь "Атлетико" разбил лицо до крови футболисту "Барселоны" Лопесу в матче ЛЧ

Фермин Лопес
Фермин Лопес. 14.04.2026

Фермин Лопес. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Футболист "Барселоны" Фермин Лопес разбил себе лицо в кровь в результате столкновения в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Во вторник мадридский "Атлетико" принимает "Барселону". На 25-й минуте Лопес после удара головой столкнулся с вратарем "Атлетико" Хуаном Муссо. Голкипер попал ему шипами бутсы в лицо. У полузащитника началось кровотечение. Медики оказали игроку помощь, спустя четыре минуты матч был возобновлен. Лопес смог продолжить игру.
Первая встреча завершилась победой "Атлетико" со счетом 2:0.
Вчера, 22:30
 
ФутболСпортХуан МуссоАтлетико (Мадрид)БарселонаЛига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
  • Теннис
    15.04 18:00
    Е. Остапенко
    М. Андреева
  • Баскетбол
    15.04 18:30
    Самара
    Уралмаш
  • Хоккей
    15.04 19:30
    Торпедо НН
    Металлург Мг
  • Хоккей
    15.04 19:30
    Ак Барс
    Динамо Минск
  • Футбол
    15.04 21:00
    Аль-Наср
    Аль-Иттифак
  • Теннис
    15.04 21:00
    Е. Лис
    Э. Свитолина
  • Футбол
    15.04 22:00
    Арсенал
    Спортинг
  • Футбол
    15.04 22:00
    Бавария
    Реал Мадрид
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала