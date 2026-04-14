Вратарь "Атлетико" разбил лицо до крови футболисту "Барселоны" в матче ЛЧ

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Футболист "Барселоны" Фермин Лопес разбил себе лицо в кровь в результате столкновения в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Во вторник мадридский "Атлетико" принимает "Барселону". На 25-й минуте Лопес после удара головой столкнулся с вратарем "Атлетико" Хуаном Муссо. Голкипер попал ему шипами бутсы в лицо. У полузащитника началось кровотечение. Медики оказали игроку помощь, спустя четыре минуты матч был возобновлен. Лопес смог продолжить игру.
Первая встреча завершилась победой "Атлетико" со счетом 2:0.