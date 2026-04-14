Тренер "Барселоны" пожаловался на качество газона перед матчем с "Атлетико"

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Главный тренер "Барселоны" немец Ханс-Дитер Флик пожаловался на состояние поля на стадионе мадридского "Атлетико" перед ответным четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов, сообщает El Desmarque.
14 апреля 2026 • начало в 22:00
31' • Адемола Лукман
04' • Ламин Ямаль
24' • Ферран Торрес
Перед началом дневной тренировки команды в понедельник Флик выразил свое недовольство состоянием газона делегату Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Издание опубликовало видеоролик, на котором видно, как специалист обращается к представителю организации и указывает ему на проблемный участок поля.
Первый матч между командами прошел 8 апреля в Барселоне на "Камп Ноу" и завершился победой мадридского клуба со счетом 2:0. Ответная встреча пройдет во вторник.