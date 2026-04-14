Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
15:30 14.04.2026 (обновлено: 15:38 14.04.2026)
Бакаев продлил контракт с "Локомотивом" до 2029 года

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Зелимхан Бакаев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Московский футбольный клуб "Локомотив" объявил в Telegram-канале о подписании нового контракта с полузащитником Зелимханом Бакаевым.
Новое соглашение рассчитано до 2029 года.
Бакаеву 29 лет, он перешел в "Локомотив" летом 2025 года по истечении его контракта с петербургским "Зенитом". В текущем сезоне он провел 29 матчей за "красно-зеленых" во всех турнирах и забил 3 мяча. Ранее Бакаев также выступал за столичный "Спартак", тульский "Арсенал", подмосковные "Химки", клуб "Аль-Вахда" из ОАЭ. С "красно-белыми" полузащитник становился обладателем Кубка и Суперкубка России. В качестве игрока "Зенита" Бакаев по два раза выиграл чемпионат России и Суперкубок страны. На его счету 16 матчей и 2 гола в составе сборной России.
ФутболСпортРоссияЗелимхан БакаевОАЭЛокомотив (Москва)ЗенитСпартак Москва
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    15.04 18:00
    Е. Остапенко
    М. Андреева
  • Баскетбол
    15.04 18:30
    Самара
    Уралмаш
  • Хоккей
    15.04 19:30
    Торпедо НН
    Металлург Мг
  • Хоккей
    15.04 19:30
    Ак Барс
    Динамо Минск
  • Футбол
    15.04 21:00
    Аль-Наср
    Аль-Иттифак
  • Теннис
    15.04 21:00
    Е. Лис
    Э. Свитолина
  • Футбол
    15.04 22:00
    Арсенал
    Спортинг
  • Футбол
    15.04 22:00
    Бавария
    Реал Мадрид
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала