Бакаев продлил контракт с "Локомотивом" до 2029 года

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Московский футбольный клуб "Локомотив" объявил в Telegram-канале о подписании нового контракта с полузащитником Зелимханом Бакаевым.
Новое соглашение рассчитано до 2029 года.
Бакаеву 29 лет, он перешел в "Локомотив" летом 2025 года по истечении его контракта с петербургским "Зенитом". В текущем сезоне он провел 29 матчей за "красно-зеленых" во всех турнирах и забил 3 мяча. Ранее Бакаев также выступал за столичный "Спартак", тульский "Арсенал", подмосковные "Химки", клуб "Аль-Вахда" из ОАЭ. С "красно-белыми" полузащитник становился обладателем Кубка и Суперкубка России. В качестве игрока "Зенита" Бакаев по два раза выиграл чемпионат России и Суперкубок страны. На его счету 16 матчей и 2 гола в составе сборной России.