КДК рассмотрит нарушение Педро, удаленного в матче "Зенита" с "Краснодаром"

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит нарушение правил со стороны бразильского вингера петербургского "Зенита" Педро, который получил прямую красную карточку в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром", сообщается на сайте РФС.
В воскресенье в Санкт-Петербурге "Зенит" сыграл вничью с "Краснодаром" со счетом 1:1. Педро вышел на замену на 71-й минуте игры, а спустя семь минут получил прямую красную карточку после стыка с капитаном "быков" Эдуардом Сперцяном. Решение об удалении главный арбитр Сергей Карасев принял после вмешательства судей, отвечающих за систему видеоассистента рефери (VAR).
Педро приглашен на заседание, КДК РФС рассмотрит серьезное нарушение правил игры со стороны бразильца, а также задержку выхода игроков "Краснодара" из раздевалки перед началом первого и второго таймов.
Помимо этого, КДК РФС рассмотрит скандирование оскорбительных выражений со стороны болельщиков самарских "Крыльев Советов" в адрес судьи во время матча РПЛ с грозненским "Ахматом", задержку выхода футболистов "Оренбурга" на три минуты перед началом игры чемпионата против казанского "Рубина", опоздание тренера московского ЦСКА Фабио Челестини на послематчевое флеш-интервью на семь минут.
По итогам первого матча финала пути РПЛ Кубка России между московским "Динамо" и "Краснодаром" КДК РФС рассмотрит удаление футболиста "быков" Александра Черникова за агрессивное поведение, спортсмен приглашен на заседание. Комитет также обсудит использование пиротехнических изделий болельщиками "Зенита" и "Спартака" в полуфинале пути регионов, бросание фанатами петербуржцев бутылок на поле и скандирование болельщиками "красно-белых" ненормативной лексики и оскорбительных выражений после окончания матча. По итогам другого полуфинала пути регионов между "Крыльями Советов" и ЦСКА КДК РФС рассмотрит скандирование ненормативной лексики и нанесение ущерба креслам на стадионе со стороны болельщиков московской команды.
Стала известна прибыль ЦСКА за 2025 год
