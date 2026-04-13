КДК рассмотрит нарушение Педро, удаленного в матче "Зенита" с "Краснодаром"

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит нарушение правил со стороны бразильского вингера петербургского "Зенита" Педро, который получил прямую красную карточку в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром", сообщается на сайте РФС.