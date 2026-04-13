Долгожданная победа: ученица Кабаевой везет в Россию золото

Сборная России по художественной гимнастике возвращает позиции, утраченные за время отстранения от международных соревнований. Этап Кубка мира в Ташкенте завершился победой Марии Борисовой в многоборье, ее же серебром в финале упражнения с обручем, а также серебряной и бронзовой медалью сборной в групповых упражнениях в обоих финалах отдельных видов. Еще одна наша гимнастка Ева Кононова удачно дебютировала на взрослом высоком уровне и ярко показала себя. Все гимнастки представляют академию олимпийской чемпионки Алины Кабаевой.

Чудеса концентрации

Мария Борисова - гимнастка, которая обладает мягкой силой. Это качество помогает ей с самого детства, с того момента, как ее не хотели брать в группу Ирины Гусаровой из-за несоответствия возрасту. Тогда маленькая Маша применила обезоруживающий прием - подошла и крепко обняла тренера. Та не смогла противиться и оставила Борисову в своей группе. С тех пор они вместе, и в академию "Небесная грация" в 2024 году тоже перебрались вдвоем. Там под руководством Кабаевой Борисова за два года превратилась из перспективной гимнастки в абсолютную чемпионку России-2025 и одного из лидеров сборной.

У Борисовой в этом необычном сезоне нетрадиционный для российских гимнасток выбор музыки. Классика только одна - "Болеро" Равеля в ленте. Обруч поставлен на композицию Winter, хорошо знакомую всему миру по легендарной программе олимпийского чемпиона по фигурному катанию Алексея Ягудина . Мяч она делает под кавер-версию романса "Очи черные" в современной обработке, а булавы - под этническую композицию Alatau популярной казахстанской группы Otyken.

Ташкенте ей досталась очень серьезная соперница - действующая олимпийская чемпионка Дарья Варфоломеева из Германии . Пожалуй, проиграть в данной ситуации, учитывая высокий статус конкурентки и лояльность судей, было бы неудивительно. Но Борисова показала чудеса выдержки и концентрации, хотя прежде именно эти качества давались ей непросто. Почти балл итоговой разницы между двумя лидирующими спортсменками по сумме четырех видов - комфортный задел по меркам гимнастики. При этом 2,5 балла Борисова выиграла у бронзового призера Тахмины Икромовой из Узбекистана , а она очень сильная опытная гимнастка, к тому же выступавшая у себя дома.

Достичь такого результата Маше помогла максимальная собранность. Было заметно, как она секунду за секундой проходит каждое свое упражнение не только телом, но и головой. Не отпускает контроль, не позволяет эмоциям захватить над ней власть. Главный тренер сборной Татьяна Сергаева отметила, что это только начало сезона, и в художественной составляющей им предстоит большая работа:

"Над артистической составляющей еще предстоит поработать: программу необходимо выстраивать от образа, а уже затем от элементов. Например, у лидеров, таких как София Рафаэлли с булавами и Алина Горносько с лентой, уже видно цельное упражнение, а не набор элементов", - сказала Сергаева.

На данном этапе задачу можно считать выполненной. Золото в многоборье - большой плюс в международный вес Борисовой как потенциального лидера и важный вклад в ее уверенность в своих силах. В финалах отдельных видов Мария дала волю эмоциям и чуть ослабила контроль, но серебро в упражнении с обручем все-таки выиграла.

"Мы привыкли к первым местам"

Еще одна гимнастка из России на Кубке мира в Ташкенте - юная звездочка Ева Кононова. На недавнем чемпионате России она стала третьей, обойдя даже Борисову. Дебютируя на таком высоком уровне, она смогла без грубых ошибок пройти четыре вида и даже квалифицироваться в два финала - с обручем и лентой. Ее большие международные победы, несомненно, впереди - Кононова перешла в академию Кабаевой всего год назад.

В групповых упражнениях в Ташкенте было решено выставить команду академии "Небесная грация", которая еще недавно выступала по юниорам.

« "Команда в групповых упражнениях только в этом году перешла из юниорок в старшую категорию. Мы приняли решение дать этому составу соревновательную практику вместо команды, успешно выступившей на первом этапе. Для всех гимнасток сейчас важно выходить на международные старты и набирать соревновательный опыт", - рассказала Сергаева.

В многоборье групповички не смогли попасть на пьедестал, но в финале с пятью мячами проиграли золото только сильной команде Китая , а в финале "3+2" завоевали бронзу.

Интересный факт: в Ташкенте честь страны отстаивали одни из самых юных гимнасток сборной России за долгое время. Борисовой восемнадцать, Кононовой шестнадцать, Алене Селиверстовой, Нелли Реуцкой, Николь Андрончик и Алине Прощалыкиной - по шестнадцать, Злате Ремчуковой - семнадцать лет. Молодые талантливые гимнастки из "Небесной грации" только начинают свой большой путь, а их лица уже на виду, имена на слуху, и значит, высокие стабильные результаты - только вопрос времени.

"Смотрите, у наших девчонок не было международного опыта, но при той конкуренции, которая есть внутри страны, уровень гимнастики у нас всё равно очень высокий. Поэтому можно только пожелать им удачи в будущем. Наша страна очень любит гимнастику, многие следят за результатами, поэтому я надеюсь, что всё вернётся на прежний уровень.

Светлана Журова. Конечно, мы привыкли к первым местам, но нужно понимать, что соперницы всё это время тоже готовились и тренировались. В любом случае потребуется время, чтобы снова привыкнуть к конкуренции на международной арене. Важно, чтобы судьи привыкли к спортсменкам, к их стилю, к именам — это тоже имеет значение", - заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы

Этап Кубка мира. Ташкент

Индивидуальная программа

Результаты многоборья:

Мария Борисова (Россия) — 113,500 Дарья Варфоломеев (Германия) — 112,650 Тахмина Икромова (Узбекистан) — 110,900 Рин Кейз (США) — 109,050 Вера Туголукова (Кипр) — 109,000 Лола Джураева (Узбекистан) — 108,550 Лилиана Левински (Польша) — 108,450 Ева Кононова (Россия) — 107,900

Групповые упражнения

Результаты многоборья:

Китай — 55,900 Казахстан — 51,250 AIN1 (Белоруссия) — 51,100 Узбекистан — 50,650 AIN2 (Россия) — 49,15

Финалы в отдельных видах

Обруч:

Тахмина Икромова (Узбекистан) — 29,700 Мария Борисова (Россия) — 28,550 Дарья Варфоломеев (Германия) — 28,500

Мяч:

Тахмина Икромова (Узбекистан) — 28,550 Рин Киз (США) — 28,000 Лола Джураева (Узбекистан) — 27,250

Булавы:

Дарья Варфоломеев (Германия) — 30,250 Тахмина Икромова (Узбекистан) — 29,850 Лола Джураева (Узбекистан) — 27,250

Лента:

Дарья Варфоломеев (Германия) — 29,650 Рин Киз (США) — 27,800 Джованна Сантос (Бразилия) — 27,600

Пять мячей:

Китай — 27,300 AIN2 (Россия) — 25,950 AIN1 (Белоруссия) — 25,600.

Обручи/булавы: