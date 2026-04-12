Рейтинг@Mail.ru
"Манчестер Сити" разгромил "Челси" в АПЛ - РИА Новости Спорт, 12.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:31 12.04.2026 (обновлено: 20:35 12.04.2026)
"Манчестер Сити" разгромил "Челси" в АПЛ

"Манчестер Сити" обыграл "Челси" в матче 32-го тура АПЛ

© REUTERS / Paul ChildsМатео Ковачич
Матео Ковачич - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
© REUTERS / Paul Childs
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. "Манчестер Сити" обыграл лондонский "Челси" в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Лондоне, завершилась со счетом 3:0. У гостей отличились Нико О'Райли (51-я минута), Марк Гехи (57) и Жереми Доку (68).
Английская премьер-лига (АПЛ)
12 апреля 2026 • начало в 18:30
Завершен
Челси
0 : 3
Манчестер Сити
51‎’‎ • Nico O'Reilly
(Райан Шерки)
57‎’‎ • Марк Гэи
(Райан Шерки)
68‎’‎ • Жереми Доку
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Манчестер Сити" с 64 очками идет на втором месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). Потерпевший третье поражение подряд "Челси" (48 очков) располагается на шестой позиции.
В следующем матче "Манчестер Сити" 19 апреля примет лондонский "Арсенал", "Челси" днем ранее дома сыграет с "Манчестер Юнайтед".
СпортЖереми ДокуМанчестер СитиЧелсиАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    13.04 17:00
    К. Норри
    С. Вавринка
  • Футбол
    13.04 17:15
    Акрон
    Динамо Москва
  • Хоккей
    13.04 19:00
    Торпедо НН
    Металлург Мг
  • Хоккей
    13.04 19:30
    Ак Барс
    Динамо Минск
  • Футбол
    13.04 19:45
    Факел
    Родина
  • Футбол
    13.04 21:45
    Фиорентина
    Лацио
  • Футбол
    13.04 22:00
    Леванте
    Хетафе
  • Футбол
    13.04 22:00
    Манчестер Юнайтед
    Лидс
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала