"Манчестер Сити" разгромил "Челси" в АПЛ

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. "Манчестер Сити" обыграл лондонский "Челси" в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Лондоне, завершилась со счетом 3:0. У гостей отличились Нико О'Райли (51-я минута), Марк Гехи (57) и Жереми Доку (68).
"Манчестер Сити" с 64 очками идет на втором месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). Потерпевший третье поражение подряд "Челси" (48 очков) располагается на шестой позиции.
В следующем матче "Манчестер Сити" 19 апреля примет лондонский "Арсенал", "Челси" днем ранее дома сыграет с "Манчестер Юнайтед".
