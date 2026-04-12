Ловчев: из-за обсуждения околофутбольных событий можно потерять вид спорта
10:25 12.04.2026 (обновлено: 11:55 12.04.2026)
Ловчев: из-за обсуждения околофутбольных событий можно потерять вид спорта

Ловчев призвал всех объединиться и сохранить российский футбол

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости, Олег Богатов. Экс-защитник московского "Спартака" и сборной СССР Евгений Ловчев заявил РИА Новости, что всевозможные обсуждения околофутбольных событий могут привести к серьезным конфликтам и можно потерять вид спорта, всем необходимо объединиться для того, чтобы его сохранить.
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) в четверг оштрафовал главного тренера махачкалинского "Динамо" Вадима Евсеева на 100 тысяч рублей. "Динамо" 5 апреля дома в 23-м туре чемпионата России сыграло вничью с калининградской "Балтикой" - 2:2. Евсеев в послематчевом флеш-интервью использовал 12 нецензурных слов меньше чем за минуту.
"Сегодня мы разбираем Вадима Евсеева, потом будем другого, потом третьего. Но Евсеев же не бандит, он варится в этой среде, футбол у нас такой. Все тренеры должны собраться и поговорить между собой. И честно сказать: ребята, мы куда-то не в ту сторону идем. Потому что не обсуждение в плане техники и тактики игры идет, а витает в воздухе все что-то околофутбольное. Надо, чтобы это прекратилось. А дальше все переходит на трибуны, и тогда мы слышим, как, к примеру, оскорбляют "Спартак" в Питере или "Зенит" в Москве. И все это ни к чему хорошему не приведет, это все кончится побоищами или еще чем-то подобным", - сказал Ловчев.
"Надо нам где-то собраться и поговорить обо всем этом - чтобы остался наш футбол. Потому что мы его уже теряем", - подчеркнул собеседник агентства.
