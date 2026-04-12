"Сент-Луис" обыграл "Чикаго" в матче НХЛ

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. "Сент-Луис Блюз" обыграл "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Чикаго завершилась победой гостей со счетом 5:3 (1:1, 3:1, 1:1). В составе "Сент-Луиса" шайбы забросили Джимми Снаггеруд (10-я минута), Алексей Торопченко (25), Джордан Кайру (33), Кэм Фаулер (38) и Далибор Дворски (48). У "Блэкхокс" дубль оформил Илья Михеев (24, 54), также отличился Райан Грин (16).
Михеев признан первой звездой встречи. Всего на счету российского нападающего 35 (18 голов + 17 передач) в 75 матчах текущего сезона. В активе Торопченко 9 (4+5) результативных действий в 62 играх. Также за "Сент-Луис" сыграл Павел Бучневич.
"Сент-Луис" (80 очков) идет седьмым в таблице Центрального дивизиона, опережая "Чикаго" на 10 баллов.
В другом матче "Каролина Харрикейнз" на выезде обыграла "Юту Маммот" со счетом 4:1 (2:0, 0:0, 2:1). У гостей отличился Андрей Свечников, а в составе хозяев голевой передачей отметился Михаил Сергачев. Также "Филадельфия Флайерз" на льду соперника разгромила "Виннипег Джетс" - 7:1 (3:1, 2:0, 2:0). Игрок гостей Матвей Мичков стал автором заброшенной шайбы и голевого паса.
Результаты других матчей:
"Нэшвилл Предаторз" - "Миннесота Уайлд" - 2:1 (1:0, 1:0, 0:1);
"Даллас Старз" - "Нью-Йорк Рейнджерс" - 2:0 (0:0, 0:0, 2:0);
"Детройт Ред Уингз" - "Нью-Джерси Девилз" - 3:5 (1:1, 1:1, 1:3);
"Сиэтл Кракен" - "Калгари Флэймз" - 4:1 (0:0, 3:1, 1:0);
"Торонто Мейпл Лифс" - "Флорида Пантерз" - 2:6 (0:2, 2:1, 0:3).