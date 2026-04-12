Рейтинг@Mail.ru
"Сент-Луис" обыграл "Чикаго" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 12.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
08:00 12.04.2026
"Сент-Луис" обыграл "Чикаго" в матче НХЛ

"Сент-Луис" обыграл "Чикаго" в матче НХЛ, Михеев признан первой звездой встречи

© Фото : Пресс-служба "Чикаго"Илья Михеев
Илья Михеев - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
© Фото : Пресс-служба "Чикаго"
Илья Михеев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. "Сент-Луис Блюз" обыграл "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Чикаго завершилась победой гостей со счетом 5:3 (1:1, 3:1, 1:1). В составе "Сент-Луиса" шайбы забросили Джимми Снаггеруд (10-я минута), Алексей Торопченко (25), Джордан Кайру (33), Кэм Фаулер (38) и Далибор Дворски (48). У "Блэкхокс" дубль оформил Илья Михеев (24, 54), также отличился Райан Грин (16).
Хоккеист Лос-Анджелес Кингз Артемий Панарин - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
Шайба Панарина принесла "Лос-Анджелесу" победу над "Эдмонтоном" в матче НХЛ
01:46
Михеев признан первой звездой встречи. Всего на счету российского нападающего 35 (18 голов + 17 передач) в 75 матчах текущего сезона. В активе Торопченко 9 (4+5) результативных действий в 62 играх. Также за "Сент-Луис" сыграл Павел Бучневич.
"Сент-Луис" (80 очков) идет седьмым в таблице Центрального дивизиона, опережая "Чикаго" на 10 баллов.
В другом матче "Каролина Харрикейнз" на выезде обыграла "Юту Маммот" со счетом 4:1 (2:0, 0:0, 2:1). У гостей отличился Андрей Свечников, а в составе хозяев голевой передачей отметился Михаил Сергачев. Также "Филадельфия Флайерз" на льду соперника разгромила "Виннипег Джетс" - 7:1 (3:1, 2:0, 2:0). Игрок гостей Матвей Мичков стал автором заброшенной шайбы и голевого паса.
Результаты других матчей:
"Нэшвилл Предаторз" - "Миннесота Уайлд" - 2:1 (1:0, 1:0, 0:1);
"Даллас Старз" - "Нью-Йорк Рейнджерс" - 2:0 (0:0, 0:0, 2:0);
"Детройт Ред Уингз" - "Нью-Джерси Девилз" - 3:5 (1:1, 1:1, 1:3);
"Сиэтл Кракен" - "Калгари Флэймз" - 4:1 (0:0, 3:1, 1:0);
"Торонто Мейпл Лифс" - "Флорида Пантерз" - 2:6 (0:2, 2:1, 0:3).
Хоккеист Вегас Голден Найтс Иван Барбашев - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
"Вегас" благодаря двум передачам Барбашева обыграл "Эдмонтон" в НХЛ
5 апреля, 07:59
 
ХоккейСпортЧикагоАлексей ТоропченкоДжордан КайруИлья МихеевСент-Луис БлюзЧикаго БлэкхоксКаролина ХаррикейнзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
  • Футбол
    12.04 19:30
    Зенит
    Краснодар
  • Хоккей
    12.04 22:00
    Вашингтон
    Питтсбург
  • Футбол
    12.04 18:30
    Челси
    Манчестер Сити
  • Хоккей
    13.04 19:30
    Ак Барс
    Динамо Минск
  • Футбол
    13.04 22:00
    Манчестер Юнайтед
    Лидс
  • Хоккей
    13.04 19:00
    Торпедо НН
    Металлург Мг
  • Футбол
    13.04 17:15
    Акрон
    Динамо Москва
  • Хоккей
    13.04 19:00
    Торпедо НН
    Металлург Мг
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала