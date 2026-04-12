Рейтинг@Mail.ru
Футболисты "Ротора" обыграли "Сокол" в матче Первой лиги - РИА Новости Спорт, 12.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:00 12.04.2026 (обновлено: 19:07 12.04.2026)
Футболисты "Ротора" обыграли "Сокол" в матче Первой лиги

"Ротор" обыграл "Сокол" и поднялся на четвертое место в Первой лиге

© Фото : страница в "ВКонтакте" ФК "Ротор"
Футболисты Ротора - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
© Фото : страница в "ВКонтакте" ФК "Ротор"
Футболисты "Ротора". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Волгоградский "Ротор" одержал победу над саратовским "Соколом" в матче 28-го тура футбольной Первой лиги.
Встреча в Волгограде завершилась со счетом 1:0. Мяч на 11-й минуте забил Давид Давидян.
Первая лига
12 апреля 2026 • начало в 17:00
Завершен
Ротор
1 : 0
Сокол Саратов
11‎’‎ • Давид Давидян
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Ротор" одержал четвертую победу подряд в Первой лиге. Волгоградская команда, набрав 45 очков, поднялась на четвертое место турнирной таблицы второго по силе дивизиона России. "Сокол" с 16 баллами располагается на последней, 18-й строчке. Саратовский клуб не может одержать победу в Первой лиге с октября. Безвыигрышная серия команды составляет 12 игр.
Результаты других матчей дня:
"Урал" (Екатеринбург) - "Уфа" - 0:0;
"Волга" (Ульяновск) - "Шинник" (Ярославль) - 0:1;
"Торпедо" (Москва) - "Арсенал" (Тула) - 1:1.
ФутболСпортВолгоградРоссияЕкатеринбургРоторСокол (Саратов)УралПервая Лига
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    13.04 17:00
    К. Норри
    С. Вавринка
  • Футбол
    13.04 17:15
    Акрон
    Динамо Москва
  • Хоккей
    13.04 19:00
    Торпедо НН
    Металлург Мг
  • Хоккей
    13.04 19:30
    Ак Барс
    Динамо Минск
  • Футбол
    13.04 19:45
    Факел
    Родина
  • Футбол
    13.04 21:45
    Фиорентина
    Лацио
  • Футбол
    13.04 22:00
    Леванте
    Хетафе
  • Футбол
    13.04 22:00
    Манчестер Юнайтед
    Лидс
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала