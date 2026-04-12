Футболисты "Ротора" обыграли "Сокол" в матче Первой лиги

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Волгоградский "Ротор" одержал победу над саратовским "Соколом" в матче 28-го тура футбольной Первой лиги.
Встреча в Волгограде завершилась со счетом 1:0. Мяч на 11-й минуте забил Давид Давидян.
"Ротор" одержал четвертую победу подряд в Первой лиге. Волгоградская команда, набрав 45 очков, поднялась на четвертое место турнирной таблицы второго по силе дивизиона России. "Сокол" с 16 баллами располагается на последней, 18-й строчке. Саратовский клуб не может одержать победу в Первой лиге с октября. Безвыигрышная серия команды составляет 12 игр.
Результаты других матчей дня:
"Урал" (Екатеринбург) - "Уфа" - 0:0;
