"Атлетико" дублем проиграл "Севилье" в матче чемпионата Испании - РИА Новости Спорт, 12.04.2026
00:19 12.04.2026
"Атлетико" дублем проиграл "Севилье" в матче чемпионата Испании

© прессс-лужба клуба "Атлетико Мадрид"Главный тренер "Атлетико Мадрид" Диего Симеоне
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. "Севилья" обыграла "Атлетико" в матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, которая прошла в субботу в Севилье, завершилась со счетом 2:1. У победителей мячи забили Акор Адамс (10-я минута) с пенальти и Неманья Гудель (45+2). Гол гостей на счету Хавьера Боньяра (35).
Чемпионат Испании по футболу
11 апреля 2026 • начало в 22:00
Завершен
Севилья
2 : 1
Атлетико Мадрид
10‎’‎ • Akor Adams (П)
45‎’‎ • Неманья Гудель
(Рубен Варгас)
35‎’‎ • Хавьер Бонар
(Хулио Диас)
"Атлетико" провел матч полурезервным составом. 14 апреля команда Диего Симеоне проведет ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов против "Барселоны".
"Севилья" прервала трехматчевую серию поражений и покинула зону вылета, команда с 34 очками идет на 15-м месте в турнирной таблице. "Атлетико" (57 очков) располагается на четвертой позиции.
ФутболСпортНеманья ГудельДиего СимеонеАтлетико (Мадрид)СевильяЧемпионат Испании по футболу
 
