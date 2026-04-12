"Атлетико" дублем проиграл "Севилье" в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. "Севилья" обыграла "Атлетико" в матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, которая прошла в субботу в Севилье, завершилась со счетом 2:1. У победителей мячи забили Акор Адамс (10-я минута) с пенальти и Неманья Гудель (45+2). Гол гостей на счету Хавьера Боньяра (35).
10’ • Akor Adams (П)
45’ • Неманья Гудель
35’ • Хавьер Бонар
(Хулио Диас)
"Атлетико" провел матч полурезервным составом. 14 апреля команда Диего Симеоне проведет ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов против "Барселоны".
"Севилья" прервала трехматчевую серию поражений и покинула зону вылета, команда с 34 очками идет на 15-м месте в турнирной таблице. "Атлетико" (57 очков) располагается на четвертой позиции.