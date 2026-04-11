"Черт знает что": Ловчев возмутился пенальти Барко в игре с "Зенитом"

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Экс-футболист московского "Спартака" и сборной СССР Евгений Ловчев заявил РИА Новости, что шокирован пижонством и безответственностью полузащитника "красно-белых" Эсекьеля Барко при исполнении пенальти в кубковом матче, в прежние годы партнеры быстро привели бы его в чувство.
В среду в Санкт-Петербурге "Спартак" обыграл "Зенит" в серии пенальти (основное время закончилось со счетом 0:0) и вышел в финал пути регионов Кубка России. На 44-й минуте матча Барко не реализовал пенальти, катнув мяч по центру ворот.
"Пока рано говорить, что "Спартак" показывает какой-то красивый футбол. И в матче с "Зенитом" ничего особенного не было. И я просто в шоке от пенальти – как его пробил Барко. Это вообще черт знает что", - сказал Ловчев.
"Понимаете, я свой первый матч за "Спартак" играл в Ташкенте, с "Пахтакором". И когда я три раза ошибся, ко мне подошел Сережа Рожков, игравший последнего защитника. И сказал мне: "Еще раз ошибешься – и я тебя прибью". Вот на этом все мое обучение сразу и закончилось. Тогда все было как-то по-другому. И здесь надо спрашивать у Барко – ты хоть понимаешь, кому ты бил пенальти и какое давнее соперничество идет между нашими клубами?" - добавил собеседник агентства.