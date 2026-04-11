"Черт знает что": Ловчев возмутился пенальти Барко в игре с "Зенитом"

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Экс-футболист московского "Спартака" и сборной СССР Евгений Ловчев заявил РИА Новости, что шокирован пижонством и безответственностью полузащитника "красно-белых" Эсекьеля Барко при исполнении пенальти в кубковом матче, в прежние годы партнеры быстро привели бы его в чувство.