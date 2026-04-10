"Локомотив" и ЦСКА сыграли вничью в матче Молодежной футбольной лиги - РИА Новости Спорт, 10.04.2026
19:56 10.04.2026
"Локомотив" и ЦСКА сыграли вничью в матче Молодежной футбольной лиги

"Локомотив" и ЦСКА сыграли вничью в матче МФЛ

© пресс-служба МФК "Локомотив"Футболист "Локомотива" в матче Молодежной футбольной лиги
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. "Локомотив" сыграл вничью с ЦСКА в московском дерби в рамках пятого тура дивизиона А Молодежной футбольной лиги (МФЛ).
Встреча на "Сапсан Арене" завершилась со счетом 4:4. В составе "Локомотива" мячи забили Денис Сагария (10-я, 90-я минуты), Илья Еремеев (16) и Армен Ераносян (90). У ЦСКА отличились Артем Пономарчук (39), Алексей Бондаренко (45), Иван Тарасенко (62) и Имран Фиров (80).
ЦСКА (13 очков) занимает первое место в таблице МФЛ, где "Локомотив" (11) идет четвертым.
Результаты остальных матчей игрового дня:
"Урал" (Екатеринбург) - "Краснодар" - 0:2;
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Акрон - Академия Коноплева" (Тольятти) - 3:0;
"Алмаз-Антей" (Санкт-Петербург) - "Факел" (Воронеж) - 0:1;
"Динамо" (Махачкала) - "Родина" (Москва) - 1:2;
"Нижний Новгород" - "Динамо" (Москва) - 0:2;
"Рубин" (Казань) - "Ростов" - 0:1;
"Спартак" (Москва) - "Чертаново" (Москва) - 3:0.
