Карпин оценил шансы Соболева получить вызов в сборную в июне - РИА Новости Спорт, 09.04.2026
10:25 09.04.2026 (обновлено: 10:31 09.04.2026)
Карпин оценил шансы Соболева получить вызов в сборную в июне

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил РИА Новости, что если нападающий петербургского "Зенита" Александр Соболев будет показывать хороший уровень игры, то у него появится шанс попасть в расширенный состав национальной команды.
Расширенный состав сборной на весенние матчи был объявлен 11 марта. Начиная с 8 марта Соболев отличился голом в каждом из трех матчей чемпионата и отметился голевой передачей. Однако в состав сборной он не вошел. Команда Карпина 27 марта в Краснодаре обыграла соперников из Никарагуа (3:1), а 31 марта в Санкт-Петербурге сыграла вничью с малийцами (0:0).
«
"Когда он начал показывать результаты, состав уже был сформирован. У него есть все шансы попасть в расширенный состав в следующее окно, если будет хорошо играть", - сказал Карпин.
Следующий сбор национальной команды запланирован на июнь.
ФутболСпортРоссияКраснодарНикарагуаВалерий КарпинАлександр СоболевЗенит
 
