Рейтинг@Mail.ru
Вратаря "Баварии" признали лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов - РИА Новости Спорт, 09.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:26 09.04.2026 (обновлено: 16:33 09.04.2026)
Вратаря "Баварии" признали лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов

Вратаря "Баварии" Нойера признали лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

© Соцсети вратаряМануэль Нойер
Мануэль Нойер - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© Соцсети вратаря
Мануэль Нойер. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Вратарь немецкого футбольного клуба "Бавария" Мануэль Нойер признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщается в аккаунте турнира в соцсети Х.
"Бавария" в первом четвертьфинальном матче на выезде выиграла у испанского "Реала" со счетом 2:1. Нойер совершил девять сейвов.
На приз лучшего футболиста также претендовали вратарь английского "Арсенала" Давид Райя, который отразил все пять ударов в матче против португальского "Спортинга" (1:0), полузащитник французского "ПСЖ" Хвича Кварацхелия, забивший один из мячей в ворота английского "Ливерпуля" (2:0), а также форвард испанского "Атлетико" Хулиан Альварес, который стал автором победного гола в матче с "Барселоной" (2:0).
Ответные четвертьфинальные матчи пройдут 14-15 апреля.
ФутболМануэль НойерХулиан АльваресБаварияЛига чемпионов 2025-2026Арсенал (Лондон)Хвича КварацхелияСпортПари Сен-Жермен (ПСЖ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Торпедо НН
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Ак Барс
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Астон Вилла
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Ноттингем Форрест
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    Сельта
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Райо Вальекано
    АЕК Афины
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Фиорентина
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Майнц 05
    Страсбур
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Шахтер Донецк
    АЗ Алкмар
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала