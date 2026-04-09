Вратаря "Баварии" признали лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Вратарь немецкого футбольного клуба "Бавария" Мануэль Нойер признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщается в аккаунте турнира в соцсети Х.
На приз лучшего футболиста также претендовали вратарь английского "Арсенала" Давид Райя, который отразил все пять ударов в матче против португальского "Спортинга" (1:0), полузащитник французского "ПСЖ" Хвича Кварацхелия, забивший один из мячей в ворота английского "Ливерпуля" (2:0), а также форвард испанского "Атлетико" Хулиан Альварес, который стал автором победного гола в матче с "Барселоной" (2:0).
Ответные четвертьфинальные матчи пройдут 14-15 апреля.