Рейтинг@Mail.ru
КДК рассмотрит события матча Кубка России между "Зенитом" и "Спартаком" - РИА Новости Спорт, 09.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
 
13:41 09.04.2026 (обновлено: 13:45 09.04.2026)
КДК рассмотрит события матча Кубка России между "Зенитом" и "Спартаком"

Григорьянц: КДК РФС рассмотрит матч "Зенит" — "Спартак" на следующей неделе

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Болельщики "Спартака"
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Болельщики "Спартака". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит события матча полуфинала пути регионов Кубка России на предстоящем заседании на следующей неделе, сообщил РИА Новости глава комитета Артур Григорьянц.
В среду в Санкт-Петербурге "Спартак" обыграл "Зенит" в серии пенальти и вышел в финал пути регионов Кубка России. Футболисты московской команды после финального свистка пошли праздновать победу к трибуне "Зенита", где болельщики хозяев забросали их посторонними предметами. После инцидента между футболистами двух клубов началась потасовка.
"Матч Кубка России "Зенит" - "Спартак" будет рассмотрен на следующем заседании КДК", - сказал Григорьянц.
Болельщики Зенита - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Болельщики "Зенита" нарушили обещание не оскорблять "Спартак"
8 апреля, 21:09
 
ФутболРоссияСанкт-ПетербургАртур ГригорьянцРоссийский футбольный союз (РФС)Кубок России по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Торпедо НН
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Ак Барс
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Астон Вилла
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Ноттингем Форрест
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    Сельта
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Райо Вальекано
    АЕК Афины
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Фиорентина
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Майнц 05
    Страсбур
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Шахтер Донецк
    АЗ Алкмар
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала