КДК рассмотрит события матча Кубка России между "Зенитом" и "Спартаком"

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит события матча полуфинала пути регионов Кубка России на предстоящем заседании на следующей неделе, сообщил РИА Новости глава комитета Артур Григорьянц.
В среду в Санкт-Петербурге "Спартак" обыграл "Зенит" в серии пенальти и вышел в финал пути регионов Кубка России. Футболисты московской команды после финального свистка пошли праздновать победу к трибуне "Зенита", где болельщики хозяев забросали их посторонними предметами. После инцидента между футболистами двух клубов началась потасовка.
"Матч Кубка России "Зенит" - "Спартак" будет рассмотрен на следующем заседании КДК", - сказал Григорьянц.