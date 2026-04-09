Тренер "Барселоны" раскритиковал судейство матча ЛЧ с "Атлетико"

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик остался недоволен судейством в первом матче четвертьфинала футбольной Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико".
В среду "Барселона" дома уступила "Атлетико" со счетом 0:2. На 44-й минуте красную карточку получил защитник "Барселоны" Пау Кубарси. Во втором тайме центральный защитник "Атлетико" Марк Пубиль коснулся рукой мяча в своей штрафной, главный арбитр Иштван Ковач эпизод проигнорировал.
"Это был явный пенальти и вторая желтая карточка для "Атлетико". Какой тогда вообще смысл в VAR? Я просто не могу это понять", - приводит слова Флика Фабрицио Романо в соцсети X.
45’ • Хулиан Альварес
70’ • Александер Серлот
"Я даже не уверен, была ли это красная карточка для Пау Кубарси. Лучше мне не говорить о судействе. Так будет лучше и для меня, и для них", - добавил тренер.