Тренер "Барселоны" раскритиковал судейство матча ЛЧ с "Атлетико"
01:49 09.04.2026 (обновлено: 02:24 09.04.2026)
Тренер "Барселоны" раскритиковал судейство матча ЛЧ с "Атлетико"

© Фото : Сайт сборной Германии по футболу — Ханс-Дитер Флик
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик остался недоволен судейством в первом матче четвертьфинала футбольной Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико".
В среду "Барселона" дома уступила "Атлетико" со счетом 0:2. На 44-й минуте красную карточку получил защитник "Барселоны" Пау Кубарси. Во втором тайме центральный защитник "Атлетико" Марк Пубиль коснулся рукой мяча в своей штрафной, главный арбитр Иштван Ковач эпизод проигнорировал.
"Это был явный пенальти и вторая желтая карточка для "Атлетико". Какой тогда вообще смысл в VAR? Я просто не могу это понять", - приводит слова Флика Фабрицио Романо в соцсети X.
Лига чемпионов УЕФА
08 апреля 2026 • начало в 22:00
Завершен
Барселона
0 : 2
Атлетико Мадрид
45‎’‎ • Хулиан Альварес
70‎’‎ • Александер Серлот
(Маттео Руггери)
"Я даже не уверен, была ли это красная карточка для Пау Кубарси. Лучше мне не говорить о судействе. Так будет лучше и для меня, и для них", - добавил тренер.
Ответная встреча пройдет 14 апреля в Мадриде. Победившая по сумме двух матчей команда сыграет в полуфинале с сильнейшим клубом из пары английского "Арсенала" и португальского "Спортинга".
ФутболСпортИштван КовачХанс-Дитер ФликАтлетико (Мадрид)БарселонаЛига чемпионов 2025-2026
 
