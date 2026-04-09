21:04 09.04.2026
"Барселона" подала жалобу на судейство в матче 1/4 финала ЛЧ против "Атлетико"

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. "Барселона" направила жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в связи с судейством в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико", сообщается на сайте клуба.
Встреча прошла в среду в Барселоне и завершилась победой гостей со счетом 2:0. На 54-й минуте голкипер "матрасников" Хуан Муссо при ударе от ворот катнул мяч ногой защитнику Марку Пубилю, после чего тот остановил мяч рукой и отдал пас обратно вратарю. Главный арбитр Иштван Ковач не назначил пенальти в ворота "Атлетико", а видеоассистенты не стали вмешиваться в эпизод.
"В "Барселоне" считают это решение, а также отсутствие вмешательства VAR, существенной ошибкой. В связи с этим клуб запросил открытие расследования, доступ к судейским коммуникациям и, при необходимости, официальное признание ошибки с принятием соответствующих мер. Также в клубе подчеркивают, что это не первый случай, когда в последних розыгрышах Лиги чемпионов спорные судейские решения наносили ущерб команде, создавая ощущение неравных условий и препятствуя равной конкуренции", - отмечается в заявлении.
Ответная встреча четвертьфинала Лиги чемпионов состоится 14 апреля в Мадриде.
ФутболСпортСоюз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)Хуан МуссоАтлетико (Мадрид)Иштван КовачБарселонаЛига чемпионов 2025-2026
 
