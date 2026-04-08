Мичков двумя передачами помог "Филадельфии" обыграть "Нью-Джерси" в НХЛ

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. "Филадельфия Флайерз" обыграла "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Ньюарке завершилась со счетом 5:1 (2:1, 2:0, 1:0) в пользу гостей, в составе которых отличились Тревор Зеграс (2-я и 4-я минуты), Тайсон Форстер (23, 25) и Ник Силер (58). У хозяев шайбу забросил Коди Гласс (13). Российский нападающий "Флайерз" Матвей Мичков дважды ассистировал партнерам и был признан третьей звездой матча. Всего на его счету в текущем сезоне 45 очков (17 голов + 28 передач) в 77 матчах сезона.
08 апреля 2026 • начало в 02:00
Завершен
"Филадельфия" выиграла третий матч подряд и, набрав 92 очка, занимает третье место в таблице Столичного дивизиона, где "Нью-Джерси", после поражения лишившийся шансов на выход в плей-офф, располагается на предпоследней, седьмой строчке с 83 баллами.
В другом матче дня шайба российского форварда Ивана Демидова помогла "Монреаль Канадиенс" обыграть дома "Флориду Пантерз" (4:3 Б). Кирилл Марченко отметился результативным пасом за "Коламбус Блю Джекетс" в гостевом матче против "Детройт Ред Уингз" (4:3 Б). "Миннесота Уайлд" благодаря победной шайбе Владимира Тарасенко и передаче Якова Тренина обыграла дома "Сиэтл Кракен" (5:2).
Нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Василий Подколзин отличился в гостевом матче против "Юты Маммот" (5:6 ОТ), ассистом в эпизоде с победным голом отметился защитник "мамонтов" Михаил Сергачев. Нападающий "Нэшвилл Предаторз" Федор Свечков помог команде своей шайбой разгромить на выезде "Анахайм Дакс" (5:0).
В оставшихся матчах дня "Калгари Флэймз" в гостях уступил "Даллас Старз" (3:4 ОТ), несмотря на результативный пас Матвея Гридина, а "Вегас Голден Найтс" победил на выезде "Ванкувер Кэнакс" (2:1).