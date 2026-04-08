Болельщики "Зенита" закидали бутылками футболистов "Спартака"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Болельщики петербургского "Зенита" забросали футболистов московского "Спартака" бутылками с трибун после полуфинального матча пути регионов Кубка России.
В среду в Санкт-Петербурге "Спартак" обыграл "Зенит" в серии пенальти и вышел в финал пути регионов Кубка России. После завершения матча болельщики проигравшей команды забросали бутылками игроков "красно-белых" с трибун, после чего между футболистами двух клубов началась потасовка.
В финале пути регионов Кубка России "Спартак" сыграет с действующим победителем турнира - московским ЦСКА.