"Богини экрана": как сейчас выглядят семь красавиц советского кино

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Экранные образы этих актрис сформировали культурный код нескольких поколений — от сказочной Настеньки до роковой Миледи. В 2026-м кто-то из них продолжает бить кассовые рекорды, а кто-то выбрал путь уединения и духовных трансформаций.

Елена Яковлева (65 лет)

Актриса, ставшая символом эпохи после роли в "Интердевочке", сохраняет статус одной из самых востребованных артисток. В ее фильмографии значатся как драматические работы ("Анкор, еще анкор!", "Ретро втроем"), так и многолетний детективный цикл "Каменская".

Елена Яковлева успешно сменила амплуа на сказочное. Исполнила роль Бабы-яги во франшизе "Последний богатырь", сыграла Римму (прототип Шапокляк) в кассовом хите "Чебурашка".

В день своего 65-летия, 5 марта, актриса представила новую работу — романтическую комедию "Тюльпаны".

Наталья Андрейченко (69 лет)

В 1983-м Леонид Квинихидзе подарил нам главную "леди совершенство" советского кино — Наталью Андрейченко. В мюзикле "Мэри Поппинс, до свидания!" она взялась за воспитание детей Бэнкс за "самое маленькое жалованье", мгновенно став иконой стиля. На момент съемок ей было 27 лет.

Последние годы актриса живет в Мексике. Более 15 лет практикует йогу и придерживается сыроедения. Третьего мая ей исполнится 70 лет. Активно ведет соцсети, продвигает духовные практики.

Ирина Алферова (75 лет)

Главная "красавица советского экрана" отметила 75-летие 13 марта. Широкую популярность ей принесли роли Даши в телеэпопее "Хождение по мукам" и Констанции в "Д’Артаньяне и трех мушкетерах".

Ирина Алферова работала в "Ленкоме", с 1989-го и по сегодняшний день является ведущей актрисой театра "На Трубе".

Актриса принципиально отказывается от пластических операций, заявляя, что хочет "стареть со своим лицом". В 2025-м снялась в историческом детективе "Красный шелк", в 2026-м занята в производстве драмы "Ушедшие в метель".

Наталья Седых (77 лет)

Кроткая Настенька в сказке "Морозко" в кино попала случайно: режиссер Александр Роу увидел ее выступление на льду с номером "Умирающий лебедь". На момент съемок ей было 15 лет.

Седых выбрала карьеру артистки балета, до 1990-го была солисткой Большого театра. Позже она вернулась к актерской профессии, отдав 16 лет сцене театра "У Никитских ворот".

Наталье Евгеньевне 10 июля исполнится 78 лет. Она ведет уединенный образ жизни, практически не дает интервью и не появляется на светских мероприятиях.

Светлана Тома (78 лет)

Актриса, чья карьера неразрывно связана с режиссером Эмилем Лотяну ("Красные поляны", "Анна Павлова"). Мировую известность ей принесла роль Рады в музыкальной драме "Табор уходит в небо".

Светлана Андреевна не прекращает работу. В 2020-х она отметилась в сериалах "Струны", "Не дождетесь" и детективном цикле "Шифр".

Весну актриса проводит в гастрольном туре, запланированы показы антрепризной комедии "Заложники любви". Тома по-прежнему придерживается активного образа жизни. Двадцать четвертого мая ей исполнится 79 лет.

Анастасия Вертинская (81 год)

Дочь шансонье Александра Вертинского стала звездой в 17 лет, исполнив роли Ассоль в "Алых парусах" и Гуттиэре в "Человеке-амфибии". В послужном списке — работа в ведущих театрах страны ("Современник", МХАТ) и преподавание актерского мастерства в Оксфорде и Париже.

Анастасия Вертинская практически завершила кинокарьеру еще в начале 2000-х (последняя роль — Атаманша в "Бременских музыкантах & Co"). С тех пор сосредоточилась на сохранении творческого наследия отца и работе в Благотворительном фонде актеров.

Актрисе исполнился 81 год 19 декабря 2025-го. Поклонники отмечают, что, в отличие от многих коллег, актриса предпочла "красивое старение" без явных следов радикальной пластики.

Маргарита Терехова (83 года)

Актриса, ставшая "секс-символом" советского экрана после ролей Дианы в "Собаке на сене" и Миледи в "Д’Артаньяне и трех мушкетерах". В ее активе также работа с Андреем Тарковским в "Зеркале" и собственный режиссерский проект — фильм "Чайка".

Маргарита Терехова отошла от актерской деятельности из-за прогрессирующей болезни Альцгеймера. С середины 2000-х.

