https://ria.ru/20250425/alferova-2013421794.html

"Из-за красоты ее считали бездарностью": тайная драма Ирины Алферовой

"Из-за красоты ее считали бездарностью": тайная драма Ирины Алферовой - РИА Новости, 25.04.2025

"Из-за красоты ее считали бездарностью": тайная драма Ирины Алферовой

Одна из самых прекрасных актрис советского экрана могла вообще не появиться на свет — родители решились на аборт, но судьба распорядилась иначе. Внешность,... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T18:59:00+03:00

2025-04-25T18:59:00+03:00

2025-04-25T18:59:00+03:00

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Одна из самых прекрасных актрис советского экрана могла вообще не появиться на свет — родители решились на аборт, но судьба распорядилась иначе. Внешность, которой завидовала вся страна, стала для Алферовой настоящим крестом. Режиссеры не видели в ней талант, коллеги писали уничижительные эпиграммы, а любимый муж предавал с известной певицей. Почему красота превратилась в проклятие и как Алферова смогла вырваться из этого круга унижений?Телеграмма, спасшая жизньСудьба Ирины Алферовой висела на волоске еще до ее рождения. Родители, у которых уже была четырехмесячная дочь, не планировали второго ребенка. Мать уже готовилась к прерыванию беременности, когда отец, находясь в командировке, увидел двух девочек-погодок и понял — у него тоже могут быть такие дочери!Иван Кузьмич помчался на почту, уговорил открыть ее в неурочное время и отправил телеграмму жене. Послание дошло вовремя — Ксения Архиповна отказалась от аборта. Так 13 марта 1951 года появилась на свет девочка, которой суждено было стать одной из главных красавиц советского кино.Красота как наказание"Признайте мой талант, а не мою внешность!" — этот немой крик сопровождал Ирину Алферову всю жизнь. Еще в юности, когда ее буквально вытащили из зала на сцену во время конкурса красоты в новосибирском Академгородке, она сопротивлялась. Нет, она не хотела, чтобы ее оценивали как красивую куклу!Позже, став знаменитой актрисой, Алферова признавалась: "Мне казалось, что из-за внешности окружающие не видят мой внутренний мир и недооценивают талант". Эти опасения оказались пророческими. Режиссеры и коллеги действительно часто видели в ней лишь красивую оболочку, не замечая глубину.Как Гафт уничтожил словомСамый болезненный удар нанес Валентин Гафт — мастер театральной сатиры написал на нее беспощадную эпиграмму. Используя нецензурную лексику, он фактически призвал актрису "делать успех в постели", а не на сцене, намекая на отсутствие таланта.Для Алферовой, которая всю жизнь стремилась доказать, что она не просто красивое лицо, это было настоящим ударом. Унижение от коллеги-мэтра, от человека, чье мнение считалось авторитетным в театральном мире, стало горькой пилюлей, которую пришлось проглотить.Констанция в адуСъемки в легендарном фильме "Д'Артаньян и три мушкетера" Алферова вспоминала как "сущий ад". Режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич открыто признавался, что актрису ему навязало руководство, и он не хотел ее снимать.Постоянная критика, недовольство всем, что делала Алферова на площадке, превратили работу в пытку. Единственным, кто поддерживал ее в тот период, был Михаил Боярский. Ирония судьбы — роль Д'Артаньяна мог сыграть ее муж Александр Абдулов, но режиссер предпочел другого актера.Захаров и роль собачкиОтношения с художественным руководителем "Ленкома" Марком Захаровым не сложились с самого начала. Несмотря на известность, полученную после "Хождения по мукам" и роли Констанции в "Д'Артаньяне и трех мушкетерах", Алферова годами играла в массовке.Последней каплей стало предложение сыграть... собачку. Без слов, только лаять. Это было унизительно настолько, что гордая актриса подала заявление об увольнении. В ответ Захаров нанес еще один удар, заявив, что никогда не видел в ней таланта, а держал в труппе исключительно ради Абдулова.Болгарский роман с грустным финаломПервый муж Алферовой, Бойко Гюров, появился в ее жизни неожиданно, еще на первом курсе ГИТИСа. Судьбоносная встреча произошла на приеме в болгарском посольстве, куда юная студентка попала на вечер национальной культуры.Сын известного болгарского математика, студент престижного МГИМО и любитель автогонок был моментально очарован красотой сибирячки. Свадьбу влюбленные сыграли прямо в посольстве, а в 1974 году у них родилась дочь Ксения, названная в честь матери Ирины.Казалось бы — начало красивой истории. Но Бойко видел в жене лишь домохозяйку, а не актрису. Он мечтал, чтобы Ирина посвятила себя исключительно семье и детям. Алферова же страстно желала сниматься и играть на сцене. Их брак был обречен: никто не хотел жертвовать своими мечтами ради чужих.Предательство великого мужаСоюз Алферовой и Абдулова считался одним из самых красивых в советском кино. Однако за внешним лоском скрывалась драма. По словам актрисы, последние годы брака она "плакала каждый день".Слухи об изменах Абдулова ходили постоянно. Певица Виза, с которой у актера случился роман в 1989 году, позже признавалась: их встречи происходили на "Сашиной территории", когда Алферова была на гастролях или в театре.Развод в 1993 году стал неизбежным финалом отношений, продлившихся 17 лет. Абдулов просто ушел, закрыв за собой дверь — и все.Спасение после буриНастоящее счастье пришло к Алферовой через два года после болезненного расставания с Абдуловым. На съемках фильма "Звезда шерифа" она встретила Сергея Мартынова, который стал ее третьим мужем.Эти отношения оказались самыми гармоничными и стабильными. Мартынов привел в дом двоих детей от предыдущего брака — их мать умерла. Алферова не только приняла их как родных, но и взяла на воспитание сына умершей сестры.Спустя 30 лет после свадьбы Мартынов по-прежнему говорит о жене с нежностью. Он категорически против любых пластических операций, на которые Алферова иногда хотела решиться, и угрожал разводом, если она "начнет себя перекраивать".Зеркало не обманешьВнутренне чувствуя себя все той же Констанцией Бонасье, Алферова с горечью смотрит в зеркало. "Куда делась та женщина, которую все называли красавицей?" — этот вопрос мучает ее с каждым годом все сильнее.Еще в 40 лет она впервые произнесла фразу, что старость ей "совершенно не нравится". Сегодня актриса признается, что внутри ничего не изменилось, но зеркало показывает совсем другое лицо.Алферова благодарна мужу не только за то, что он удержал ее от пластических операций, но прежде всего за то, что он продолжает смотреть на нее любящими глазами даже сейчас, когда былая красота померкла. Возможно, это и есть настоящее счастье — быть любимой не за внешность, а за то, кто ты есть на самом деле.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ирина алферова, марк захаров, ленком, гитис, мгимо