Трагедия Миледи из "Трёх мушкетеров", которую скрывают больше 10 лет
© Ленфильм (1977)Кадр из фильма "Собака на сене"
© Ленфильм (1977)
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Советская актриса, покорившая миллионы сердец ролями Миледи и Дианы де Бельфлер, сегодня прикована к постели и не может разговаривать. Что стало с красавицей, чьи бурные романы и творческие победы были темой для обсуждения всей страны? Почему ее сын уехал за границу, оставив умирающую мать? И как сегодня живет легенда, скрытая от глаз поклонников?
Детство без отца и золотая медаль
Маргарита Терехова родилась 25 августа 1942 года в маленьком городке Туринске Свердловской области в семье актеров. Ее судьба с самого начала была непростой — отец ушел на фронт и не вернулся к семье, встретив другую женщину.
После победы в 1945 году Маргарита с матерью переехали в Ташкент. Девочка росла яркой и талантливой — получила золотую медаль в школе, была капитаном баскетбольной сборной Узбекистана, а после двух лет учебы на физмате решительно изменила свою судьбу, отправившись покорять театральный мир Москвы.
© РИА Новости / Георгий Тер-Ованесов | Перейти в медиабанкАктриса Маргарита Терехова в роли Клеопатры в гримерной Театра имени Моссовета
Актриса Маргарита Терехова в роли Клеопатры в гримерной Театра имени Моссовета
"Или ненормальная, или гениальная"
Настоящий талант не остался незамеченным. Юная Терехова быстро стала звездой Театра Моссовета, а затем покорила и кинематограф. Ее работы в фильмах "Белорусский вокзал", "Зеркало", "Собака на сене" и, конечно, "Д'Артаньян и три мушкетера" вошли в золотой фонд советского кино.
"Монолог Натальи из "Тихого Дона". Как только я начала читать, бедная Марецкая вздрогнула и вытаращила на меня глаза. Завадский дослушал и деликатно спросил: "У тебя есть что-нибудь потише?". И тогда я шепотом прочла любимые стихи Кольцова. Он сказал: "Ну ладно, иди". Я вышла и услышала, как одна артистка сказала про меня: "Или ненормальная, или гениальная"", — вспоминала Маргарита Борисовна о своих первых пробах.
© Гостелерадио СССР (1979)Кадр из фильма "Д'Артаньян и три мушкетера"
© Гостелерадио СССР (1979)
Кадр из фильма "Д'Артаньян и три мушкетера"
Для роли Миледи в "Трех мушкетерах" Терехова пошла на жертву — отказалась от главной роли в оскароносной "Москве слезам не верит" и даже сделала аборт, чтобы сниматься. После выхода фильма она стала настоящим секс-символом Советского Союза.
Трое мужей и множество романов
Маргариту называли самой красивой актрисой Советского Союза, и неудивительно, что ее личная жизнь была полна страстей.
Первым мужем стал Вячеслав Бутенко, который был так очарован будущей звездой, что бросил Горный институт и поступил вместе с ней в театральный. Брак продержался всего три года и разрушился из-за дикой ревности супруга.
Кадр из кинофильма "Монолог"
Вторым избранником Тереховой стал болгарский актер Сава Хашимов, с которым она познакомилась в 1966 году на съемках "Бегущей по волнам". Хотя Сава был женат, он решился на развод и переезд в Москву ради новой любви. В 1967 году у пары родилась дочь Анна, но спустя всего два года брак распался — болгарин не смог найти себя в советском кинематографе и вернулся на родину.
"Мама — человек довольно закрытый, даже со своими детьми. Но я видела, как она влюблялась и каждый раз надеялась. К сожалению, не складывалось", — признавалась Анна Терехова.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкАктриса Маргарита Терехова на съёмках фильма "Здравствуй, это я!"
Актриса Маргарита Терехова на съёмках фильма "Здравствуй, это я!"
Сын Маргариты Тереховой, Александр, появился на свет в 1981 году от таджикского бизнесмена Сайфиддина Тураева. Однако об этой связи актриса долгие годы молчала, опасаясь, что мужчина захочет забрать ребенка. Воспитанием мальчика занимался режиссер Георгий Гаврилов, который был моложе Тереховой на 18 лет, он официально усыновил Александра.
Актрисе приписывали многочисленные романы с яркими личностями своего времени — от Андрея Тарковского до Игоря Талькова. Несмотря на все перипетии личной жизни, Маргарита сумела воспитать двоих детей: Анна пошла по стопам матери и стала актрисой, а Александр выбрал карьеру режиссера.
Тарковский на съемках фильма "Зеркало"
Загадочная причина угасания звезды
В начале 1990-х карьера Тереховой сбавила обороты из-за кризиса в стране. Актрисе предлагали лишь эпизодические роли, что не соответствовало ее таланту и статусу. В 1996 году ей присвоили звание народной артистки России, но следующие десять лет она не снималась.
Возвращение состоялось в 2006 году с фильмом "Чайка", где Терехова выступила не только как актриса, но и как режиссер-постановщик и сценарист. В картине также снимались ее дети — Александр и Анна.
Актриса Маргарита Терехова
После этого проекта начался период странного угасания звезды. По одной из версий, переломным моментом стало желание Тереховой сыграть роль Ксении Блаженной. Она попросила сценаристку Марину Шептунову написать для нее сценарий, но получила отказ. Говорят, что это негативно повлияло на психологическое состояние актрисы, которая уже мысленно вживалась в образ православной святой.
В конце 2000-х окружающих начали беспокоить странности в поведении Тереховой. Многие связывали их с проблемами с алкоголем, но позже стало известно о гораздо более трагичном диагнозе.
© РИА Новости / Илья ПиталевНародная артистка РФ Маргарита Терехова представляет свою книгу воспоминаний "Из первых уст" на Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction
Народная артистка РФ Маргарита Терехова представляет свою книгу воспоминаний "Из первых уст" на Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction
Последние 10 лет жизни в полной изоляции
Слухи о психических проблемах Тереховой долго циркулировали в актерских кругах, пока семья не решилась сделать официальное заявление о том, что у Маргариты Борисовны прогрессирующая болезнь Альцгеймера. Последние интервью и публичные появления актрисы датируются 2011 годом.
Состояние актрисы критически ухудшилось к 2018 году — она вошла в последнюю стадию развития болезни Альцгеймера. Терехова оказалась прикована к кровати, перестала разговаривать, а ее сознание затуманилось.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктрисы Анна и Маргарита Тереховы на показе коллекции одежды в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia
Актрисы Анна и Маргарита Тереховы на показе коллекции одежды в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia
"У нас с Аней, моей сестрой, есть четкая позиция. Человек на такой стадии Альцгеймера выглядит плохо, сама она не может сказать, чтобы ее не демонстрировали в таком виде всей стране. Она — великая актриса, поэтому не хотим ее показывать никому", — объяснял сын звезды.
Семья Тереховой в 2019 году была вынуждена обратиться за помощью к телезрителям Первого канала — выплат и пенсии актрисы не хватало для оплаты круглосуточных сиделок. После благотворительной акции средства нашлись, и актриса продолжает жить в своей московской квартире под постоянным наблюдением.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктрисы Анна и Маргарита Тереховы на открытии Х фестиваля "Московская премьера
Актрисы Анна и Маргарита Тереховы на открытии Х фестиваля "Московская премьера
"Мама по-прежнему в стабильном состоянии, дома. Чувствует себя нормально. У нее хороший аппетит. Но, к сожалению, она прикована к постели. Мама не разговаривает. Но кивает головой, реагирует на все вокруг, улыбается. Она и телевизор смотрит, музыку слушает", — делилась Анна в одном из редких интервью.
Кто сегодня заботится о легенде
Новый поворот в семейной драме случился в 2023 году — сын Тереховой Александр уехал за границу, оставив не только умирающую мать, но и свою дочь Веру. Об этом рассказала его жена, бывшая солистка "ВИА Гры" Татьяна Найник, которая, несмотря на предательство мужа, продолжает поддерживать связь с семьей Тереховых и помогать Анне ухаживать за свекровью.
© Фото : @tanya_naynikТатьяна Найник
© Фото : @tanya_naynik
Татьяна Найник
Сегодня великой актрисе 82 года, и она продолжает свою невидимую миру борьбу с неизлечимой болезнью. Миледи, Диана, мать из "Зеркала" — все эти образы останутся в истории кинематографа, даже когда память самой Маргариты Борисовны уже не сможет их удержать.