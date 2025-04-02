Рейтинг@Mail.ru
Трагедия Миледи из "Трёх мушкетеров", которую скрывают больше 10 лет - РИА Новости, 02.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
18:05 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/terekhova-2008948113.html
Трагедия Миледи из "Трёх мушкетеров", которую скрывают больше 10 лет
Трагедия Миледи из "Трёх мушкетеров", которую скрывают больше 10 лет - РИА Новости, 02.04.2025
Трагедия Миледи из "Трёх мушкетеров", которую скрывают больше 10 лет
Советская актриса, покорившая миллионы сердец ролями Миледи и Дианы де Бельфлер, сегодня прикована к постели и не может разговаривать. Что стало с красавицей,... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T18:05:00+03:00
2025-04-02T18:05:00+03:00
шоубиз
москва
туринск
свердловская область
маргарита терехова
андрей тарковский
игорь тальков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811634576_0:223:2979:1899_1920x0_80_0_0_ee5d9298a18120f8482ab35e0f1a17dd.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Советская актриса, покорившая миллионы сердец ролями Миледи и Дианы де Бельфлер, сегодня прикована к постели и не может разговаривать. Что стало с красавицей, чьи бурные романы и творческие победы были темой для обсуждения всей страны? Почему ее сын уехал за границу, оставив умирающую мать? И как сегодня живет легенда, скрытая от глаз поклонников?Детство без отца и золотая медальМаргарита Терехова родилась 25 августа 1942 года в маленьком городке Туринске Свердловской области в семье актеров. Ее судьба с самого начала была непростой — отец ушел на фронт и не вернулся к семье, встретив другую женщину.После победы в 1945 году Маргарита с матерью переехали в Ташкент. Девочка росла яркой и талантливой — получила золотую медаль в школе, была капитаном баскетбольной сборной Узбекистана, а после двух лет учебы на физмате решительно изменила свою судьбу, отправившись покорять театральный мир Москвы."Или ненормальная, или гениальная"Настоящий талант не остался незамеченным. Юная Терехова быстро стала звездой Театра Моссовета, а затем покорила и кинематограф. Ее работы в фильмах "Белорусский вокзал", "Зеркало", "Собака на сене" и, конечно, "Д'Артаньян и три мушкетера" вошли в золотой фонд советского кино."Монолог Натальи из "Тихого Дона". Как только я начала читать, бедная Марецкая вздрогнула и вытаращила на меня глаза. Завадский дослушал и деликатно спросил: "У тебя есть что-нибудь потише?". И тогда я шепотом прочла любимые стихи Кольцова. Он сказал: "Ну ладно, иди". Я вышла и услышала, как одна артистка сказала про меня: "Или ненормальная, или гениальная"", — вспоминала Маргарита Борисовна о своих первых пробах.Для роли Миледи в "Трех мушкетерах" Терехова пошла на жертву — отказалась от главной роли в оскароносной "Москве слезам не верит" и даже сделала аборт, чтобы сниматься. После выхода фильма она стала настоящим секс-символом Советского Союза.Трое мужей и множество романовМаргариту называли самой красивой актрисой Советского Союза, и неудивительно, что ее личная жизнь была полна страстей.Первым мужем стал Вячеслав Бутенко, который был так очарован будущей звездой, что бросил Горный институт и поступил вместе с ней в театральный. Брак продержался всего три года и разрушился из-за дикой ревности супруга.Вторым избранником Тереховой стал болгарский актер Сава Хашимов, с которым она познакомилась в 1966 году на съемках "Бегущей по волнам". Хотя Сава был женат, он решился на развод и переезд в Москву ради новой любви. В 1967 году у пары родилась дочь Анна, но спустя всего два года брак распался — болгарин не смог найти себя в советском кинематографе и вернулся на родину."Мама — человек довольно закрытый, даже со своими детьми. Но я видела, как она влюблялась и каждый раз надеялась. К сожалению, не складывалось", — признавалась Анна Терехова.Сын Маргариты Тереховой, Александр, появился на свет в 1981 году от таджикского бизнесмена Сайфиддина Тураева. Однако об этой связи актриса долгие годы молчала, опасаясь, что мужчина захочет забрать ребенка. Воспитанием мальчика занимался режиссер Георгий Гаврилов, который был моложе Тереховой на 18 лет, он официально усыновил Александра.Актрисе приписывали многочисленные романы с яркими личностями своего времени — от Андрея Тарковского до Игоря Талькова. Несмотря на все перипетии личной жизни, Маргарита сумела воспитать двоих детей: Анна пошла по стопам матери и стала актрисой, а Александр выбрал карьеру режиссера.Загадочная причина угасания звездыВ начале 1990-х карьера Тереховой сбавила обороты из-за кризиса в стране. Актрисе предлагали лишь эпизодические роли, что не соответствовало ее таланту и статусу. В 1996 году ей присвоили звание народной артистки России, но следующие десять лет она не снималась.Возвращение состоялось в 2006 году с фильмом "Чайка", где Терехова выступила не только как актриса, но и как режиссер-постановщик и сценарист. В картине также снимались ее дети — Александр и Анна.После этого проекта начался период странного угасания звезды. По одной из версий, переломным моментом стало желание Тереховой сыграть роль Ксении Блаженной. Она попросила сценаристку Марину Шептунову написать для нее сценарий, но получила отказ. Говорят, что это негативно повлияло на психологическое состояние актрисы, которая уже мысленно вживалась в образ православной святой.В конце 2000-х окружающих начали беспокоить странности в поведении Тереховой. Многие связывали их с проблемами с алкоголем, но позже стало известно о гораздо более трагичном диагнозе.Последние 10 лет жизни в полной изоляцииСлухи о психических проблемах Тереховой долго циркулировали в актерских кругах, пока семья не решилась сделать официальное заявление о том, что у Маргариты Борисовны прогрессирующая болезнь Альцгеймера. Последние интервью и публичные появления актрисы датируются 2011 годом.Состояние актрисы критически ухудшилось к 2018 году — она вошла в последнюю стадию развития болезни Альцгеймера. Терехова оказалась прикована к кровати, перестала разговаривать, а ее сознание затуманилось."У нас с Аней, моей сестрой, есть четкая позиция. Человек на такой стадии Альцгеймера выглядит плохо, сама она не может сказать, чтобы ее не демонстрировали в таком виде всей стране. Она — великая актриса, поэтому не хотим ее показывать никому", — объяснял сын звезды.Семья Тереховой в 2019 году была вынуждена обратиться за помощью к телезрителям Первого канала — выплат и пенсии актрисы не хватало для оплаты круглосуточных сиделок. После благотворительной акции средства нашлись, и актриса продолжает жить в своей московской квартире под постоянным наблюдением."Мама по-прежнему в стабильном состоянии, дома. Чувствует себя нормально. У нее хороший аппетит. Но, к сожалению, она прикована к постели. Мама не разговаривает. Но кивает головой, реагирует на все вокруг, улыбается. Она и телевизор смотрит, музыку слушает", — делилась Анна в одном из редких интервью.Кто сегодня заботится о легендеНовый поворот в семейной драме случился в 2023 году — сын Тереховой Александр уехал за границу, оставив не только умирающую мать, но и свою дочь Веру. Об этом рассказала его жена, бывшая солистка "ВИА Гры" Татьяна Найник, которая, несмотря на предательство мужа, продолжает поддерживать связь с семьей Тереховых и помогать Анне ухаживать за свекровью.Сегодня великой актрисе 82 года, и она продолжает свою невидимую миру борьбу с неизлечимой болезнью. Миледи, Диана, мать из "Зеркала" — все эти образы останутся в истории кинематографа, даже когда память самой Маргариты Борисовны уже не сможет их удержать.
москва
туринск
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811634576_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_ba8effc45aa8f13834b12f541d1b45f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, туринск, свердловская область, маргарита терехова, андрей тарковский, игорь тальков
Шоубиз, Москва, Туринск, Свердловская область, Маргарита Терехова, Андрей Тарковский, Игорь Тальков

Трагедия Миледи из "Трёх мушкетеров", которую скрывают больше 10 лет

© Ленфильм (1977)Кадр из фильма "Собака на сене"
Кадр из фильма Собака на сене - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Ленфильм (1977)
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Советская актриса, покорившая миллионы сердец ролями Миледи и Дианы де Бельфлер, сегодня прикована к постели и не может разговаривать. Что стало с красавицей, чьи бурные романы и творческие победы были темой для обсуждения всей страны? Почему ее сын уехал за границу, оставив умирающую мать? И как сегодня живет легенда, скрытая от глаз поклонников?

Детство без отца и золотая медаль

Маргарита Терехова родилась 25 августа 1942 года в маленьком городке Туринске Свердловской области в семье актеров. Ее судьба с самого начала была непростой — отец ушел на фронт и не вернулся к семье, встретив другую женщину.
После победы в 1945 году Маргарита с матерью переехали в Ташкент. Девочка росла яркой и талантливой — получила золотую медаль в школе, была капитаном баскетбольной сборной Узбекистана, а после двух лет учебы на физмате решительно изменила свою судьбу, отправившись покорять театральный мир Москвы.
© РИА Новости / Георгий Тер-Ованесов | Перейти в медиабанкАктриса Маргарита Терехова в роли Клеопатры в гримерной Театра имени Моссовета
Актриса Маргарита Терехова в роли Клеопатры в гримерной Театра имени Моссовета - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Георгий Тер-Ованесов
Перейти в медиабанк
Актриса Маргарита Терехова в роли Клеопатры в гримерной Театра имени Моссовета

"Или ненормальная, или гениальная"

Настоящий талант не остался незамеченным. Юная Терехова быстро стала звездой Театра Моссовета, а затем покорила и кинематограф. Ее работы в фильмах "Белорусский вокзал", "Зеркало", "Собака на сене" и, конечно, "Д'Артаньян и три мушкетера" вошли в золотой фонд советского кино.
"Монолог Натальи из "Тихого Дона". Как только я начала читать, бедная Марецкая вздрогнула и вытаращила на меня глаза. Завадский дослушал и деликатно спросил: "У тебя есть что-нибудь потише?". И тогда я шепотом прочла любимые стихи Кольцова. Он сказал: "Ну ладно, иди". Я вышла и услышала, как одна артистка сказала про меня: "Или ненормальная, или гениальная"", — вспоминала Маргарита Борисовна о своих первых пробах.
© Гостелерадио СССР (1979)Кадр из фильма "Д'Артаньян и три мушкетера"
Кадр из фильма Д'Артаньян и три мушкетера - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Гостелерадио СССР (1979)
Кадр из фильма "Д'Артаньян и три мушкетера"
Для роли Миледи в "Трех мушкетерах" Терехова пошла на жертву — отказалась от главной роли в оскароносной "Москве слезам не верит" и даже сделала аборт, чтобы сниматься. После выхода фильма она стала настоящим секс-символом Советского Союза.

Трое мужей и множество романов

Маргариту называли самой красивой актрисой Советского Союза, и неудивительно, что ее личная жизнь была полна страстей.
Первым мужем стал Вячеслав Бутенко, который был так очарован будущей звездой, что бросил Горный институт и поступил вместе с ней в театральный. Брак продержался всего три года и разрушился из-за дикой ревности супруга.
© РИА Новости / Маслаков | Перейти в медиабанкКадр из кинофильма "Монолог"
Кадр из кинофильма Монолог - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Маслаков
Перейти в медиабанк
Кадр из кинофильма "Монолог"
Вторым избранником Тереховой стал болгарский актер Сава Хашимов, с которым она познакомилась в 1966 году на съемках "Бегущей по волнам". Хотя Сава был женат, он решился на развод и переезд в Москву ради новой любви. В 1967 году у пары родилась дочь Анна, но спустя всего два года брак распался — болгарин не смог найти себя в советском кинематографе и вернулся на родину.
"Мама — человек довольно закрытый, даже со своими детьми. Но я видела, как она влюблялась и каждый раз надеялась. К сожалению, не складывалось", — признавалась Анна Терехова.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкАктриса Маргарита Терехова на съёмках фильма "Здравствуй, это я!"
Актриса Маргарита Терехова на съёмках фильма Здравствуй, это я! - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Актриса Маргарита Терехова на съёмках фильма "Здравствуй, это я!"
Сын Маргариты Тереховой, Александр, появился на свет в 1981 году от таджикского бизнесмена Сайфиддина Тураева. Однако об этой связи актриса долгие годы молчала, опасаясь, что мужчина захочет забрать ребенка. Воспитанием мальчика занимался режиссер Георгий Гаврилов, который был моложе Тереховой на 18 лет, он официально усыновил Александра.
Актрисе приписывали многочисленные романы с яркими личностями своего времени — от Андрея Тарковского до Игоря Талькова. Несмотря на все перипетии личной жизни, Маргарита сумела воспитать двоих детей: Анна пошла по стопам матери и стала актрисой, а Александр выбрал карьеру режиссера.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкТарковский на съемках фильма "Зеркало"
Тарковский на съемках фильма Зеркало - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Тарковский на съемках фильма "Зеркало"

Загадочная причина угасания звезды

В начале 1990-х карьера Тереховой сбавила обороты из-за кризиса в стране. Актрисе предлагали лишь эпизодические роли, что не соответствовало ее таланту и статусу. В 1996 году ей присвоили звание народной артистки России, но следующие десять лет она не снималась.
Возвращение состоялось в 2006 году с фильмом "Чайка", где Терехова выступила не только как актриса, но и как режиссер-постановщик и сценарист. В картине также снимались ее дети — Александр и Анна.
© РИА Новости / В. Бондарев | Перейти в медиабанкАктриса Маргарита Терехова
Актриса Маргарита Терехова - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / В. Бондарев
Перейти в медиабанк
Актриса Маргарита Терехова
После этого проекта начался период странного угасания звезды. По одной из версий, переломным моментом стало желание Тереховой сыграть роль Ксении Блаженной. Она попросила сценаристку Марину Шептунову написать для нее сценарий, но получила отказ. Говорят, что это негативно повлияло на психологическое состояние актрисы, которая уже мысленно вживалась в образ православной святой.
В конце 2000-х окружающих начали беспокоить странности в поведении Тереховой. Многие связывали их с проблемами с алкоголем, но позже стало известно о гораздо более трагичном диагнозе.
© РИА Новости / Илья ПиталевНародная артистка РФ Маргарита Терехова представляет свою книгу воспоминаний "Из первых уст" на Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction
Народная артистка РФ Маргарита Терехова представляет свою книгу воспоминаний Из первых уст на Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Народная артистка РФ Маргарита Терехова представляет свою книгу воспоминаний "Из первых уст" на Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction

Последние 10 лет жизни в полной изоляции

Слухи о психических проблемах Тереховой долго циркулировали в актерских кругах, пока семья не решилась сделать официальное заявление о том, что у Маргариты Борисовны прогрессирующая болезнь Альцгеймера. Последние интервью и публичные появления актрисы датируются 2011 годом.
Состояние актрисы критически ухудшилось к 2018 году — она вошла в последнюю стадию развития болезни Альцгеймера. Терехова оказалась прикована к кровати, перестала разговаривать, а ее сознание затуманилось.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктрисы Анна и Маргарита Тереховы на показе коллекции одежды в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia
Актрисы Анна и Маргарита Тереховы на показе коллекции одежды в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актрисы Анна и Маргарита Тереховы на показе коллекции одежды в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia
"У нас с Аней, моей сестрой, есть четкая позиция. Человек на такой стадии Альцгеймера выглядит плохо, сама она не может сказать, чтобы ее не демонстрировали в таком виде всей стране. Она — великая актриса, поэтому не хотим ее показывать никому", — объяснял сын звезды.
Семья Тереховой в 2019 году была вынуждена обратиться за помощью к телезрителям Первого канала — выплат и пенсии актрисы не хватало для оплаты круглосуточных сиделок. После благотворительной акции средства нашлись, и актриса продолжает жить в своей московской квартире под постоянным наблюдением.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктрисы Анна и Маргарита Тереховы на открытии Х фестиваля "Московская премьера
Актрисы Анна и Маргарита Тереховы на открытии Х фестиваля Московская премьера - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актрисы Анна и Маргарита Тереховы на открытии Х фестиваля "Московская премьера
"Мама по-прежнему в стабильном состоянии, дома. Чувствует себя нормально. У нее хороший аппетит. Но, к сожалению, она прикована к постели. Мама не разговаривает. Но кивает головой, реагирует на все вокруг, улыбается. Она и телевизор смотрит, музыку слушает", — делилась Анна в одном из редких интервью.

Кто сегодня заботится о легенде

Новый поворот в семейной драме случился в 2023 году — сын Тереховой Александр уехал за границу, оставив не только умирающую мать, но и свою дочь Веру. Об этом рассказала его жена, бывшая солистка "ВИА Гры" Татьяна Найник, которая, несмотря на предательство мужа, продолжает поддерживать связь с семьей Тереховых и помогать Анне ухаживать за свекровью.
© Фото : @tanya_naynikТатьяна Найник
Татьяна Найник - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Фото : @tanya_naynik
Татьяна Найник
Сегодня великой актрисе 82 года, и она продолжает свою невидимую миру борьбу с неизлечимой болезнью. Миледи, Диана, мать из "Зеркала" — все эти образы останутся в истории кинематографа, даже когда память самой Маргариты Борисовны уже не сможет их удержать.
 
ШоубизМоскваТуринскСвердловская областьМаргарита ТереховаАндрей ТарковскийИгорь Тальков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала