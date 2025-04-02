https://ria.ru/20250402/terekhova-2008948113.html

Трагедия Миледи из "Трёх мушкетеров", которую скрывают больше 10 лет

Трагедия Миледи из "Трёх мушкетеров", которую скрывают больше 10 лет - РИА Новости, 02.04.2025

Трагедия Миледи из "Трёх мушкетеров", которую скрывают больше 10 лет

Советская актриса, покорившая миллионы сердец ролями Миледи и Дианы де Бельфлер, сегодня прикована к постели и не может разговаривать. Что стало с красавицей,... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T18:05:00+03:00

2025-04-02T18:05:00+03:00

2025-04-02T18:05:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Советская актриса, покорившая миллионы сердец ролями Миледи и Дианы де Бельфлер, сегодня прикована к постели и не может разговаривать. Что стало с красавицей, чьи бурные романы и творческие победы были темой для обсуждения всей страны? Почему ее сын уехал за границу, оставив умирающую мать? И как сегодня живет легенда, скрытая от глаз поклонников?Детство без отца и золотая медальМаргарита Терехова родилась 25 августа 1942 года в маленьком городке Туринске Свердловской области в семье актеров. Ее судьба с самого начала была непростой — отец ушел на фронт и не вернулся к семье, встретив другую женщину.После победы в 1945 году Маргарита с матерью переехали в Ташкент. Девочка росла яркой и талантливой — получила золотую медаль в школе, была капитаном баскетбольной сборной Узбекистана, а после двух лет учебы на физмате решительно изменила свою судьбу, отправившись покорять театральный мир Москвы."Или ненормальная, или гениальная"Настоящий талант не остался незамеченным. Юная Терехова быстро стала звездой Театра Моссовета, а затем покорила и кинематограф. Ее работы в фильмах "Белорусский вокзал", "Зеркало", "Собака на сене" и, конечно, "Д'Артаньян и три мушкетера" вошли в золотой фонд советского кино."Монолог Натальи из "Тихого Дона". Как только я начала читать, бедная Марецкая вздрогнула и вытаращила на меня глаза. Завадский дослушал и деликатно спросил: "У тебя есть что-нибудь потише?". И тогда я шепотом прочла любимые стихи Кольцова. Он сказал: "Ну ладно, иди". Я вышла и услышала, как одна артистка сказала про меня: "Или ненормальная, или гениальная"", — вспоминала Маргарита Борисовна о своих первых пробах.Для роли Миледи в "Трех мушкетерах" Терехова пошла на жертву — отказалась от главной роли в оскароносной "Москве слезам не верит" и даже сделала аборт, чтобы сниматься. После выхода фильма она стала настоящим секс-символом Советского Союза.Трое мужей и множество романовМаргариту называли самой красивой актрисой Советского Союза, и неудивительно, что ее личная жизнь была полна страстей.Первым мужем стал Вячеслав Бутенко, который был так очарован будущей звездой, что бросил Горный институт и поступил вместе с ней в театральный. Брак продержался всего три года и разрушился из-за дикой ревности супруга.Вторым избранником Тереховой стал болгарский актер Сава Хашимов, с которым она познакомилась в 1966 году на съемках "Бегущей по волнам". Хотя Сава был женат, он решился на развод и переезд в Москву ради новой любви. В 1967 году у пары родилась дочь Анна, но спустя всего два года брак распался — болгарин не смог найти себя в советском кинематографе и вернулся на родину."Мама — человек довольно закрытый, даже со своими детьми. Но я видела, как она влюблялась и каждый раз надеялась. К сожалению, не складывалось", — признавалась Анна Терехова.Сын Маргариты Тереховой, Александр, появился на свет в 1981 году от таджикского бизнесмена Сайфиддина Тураева. Однако об этой связи актриса долгие годы молчала, опасаясь, что мужчина захочет забрать ребенка. Воспитанием мальчика занимался режиссер Георгий Гаврилов, который был моложе Тереховой на 18 лет, он официально усыновил Александра.Актрисе приписывали многочисленные романы с яркими личностями своего времени — от Андрея Тарковского до Игоря Талькова. Несмотря на все перипетии личной жизни, Маргарита сумела воспитать двоих детей: Анна пошла по стопам матери и стала актрисой, а Александр выбрал карьеру режиссера.Загадочная причина угасания звездыВ начале 1990-х карьера Тереховой сбавила обороты из-за кризиса в стране. Актрисе предлагали лишь эпизодические роли, что не соответствовало ее таланту и статусу. В 1996 году ей присвоили звание народной артистки России, но следующие десять лет она не снималась.Возвращение состоялось в 2006 году с фильмом "Чайка", где Терехова выступила не только как актриса, но и как режиссер-постановщик и сценарист. В картине также снимались ее дети — Александр и Анна.После этого проекта начался период странного угасания звезды. По одной из версий, переломным моментом стало желание Тереховой сыграть роль Ксении Блаженной. Она попросила сценаристку Марину Шептунову написать для нее сценарий, но получила отказ. Говорят, что это негативно повлияло на психологическое состояние актрисы, которая уже мысленно вживалась в образ православной святой.В конце 2000-х окружающих начали беспокоить странности в поведении Тереховой. Многие связывали их с проблемами с алкоголем, но позже стало известно о гораздо более трагичном диагнозе.Последние 10 лет жизни в полной изоляцииСлухи о психических проблемах Тереховой долго циркулировали в актерских кругах, пока семья не решилась сделать официальное заявление о том, что у Маргариты Борисовны прогрессирующая болезнь Альцгеймера. Последние интервью и публичные появления актрисы датируются 2011 годом.Состояние актрисы критически ухудшилось к 2018 году — она вошла в последнюю стадию развития болезни Альцгеймера. Терехова оказалась прикована к кровати, перестала разговаривать, а ее сознание затуманилось."У нас с Аней, моей сестрой, есть четкая позиция. Человек на такой стадии Альцгеймера выглядит плохо, сама она не может сказать, чтобы ее не демонстрировали в таком виде всей стране. Она — великая актриса, поэтому не хотим ее показывать никому", — объяснял сын звезды.Семья Тереховой в 2019 году была вынуждена обратиться за помощью к телезрителям Первого канала — выплат и пенсии актрисы не хватало для оплаты круглосуточных сиделок. После благотворительной акции средства нашлись, и актриса продолжает жить в своей московской квартире под постоянным наблюдением."Мама по-прежнему в стабильном состоянии, дома. Чувствует себя нормально. У нее хороший аппетит. Но, к сожалению, она прикована к постели. Мама не разговаривает. Но кивает головой, реагирует на все вокруг, улыбается. Она и телевизор смотрит, музыку слушает", — делилась Анна в одном из редких интервью.Кто сегодня заботится о легендеНовый поворот в семейной драме случился в 2023 году — сын Тереховой Александр уехал за границу, оставив не только умирающую мать, но и свою дочь Веру. Об этом рассказала его жена, бывшая солистка "ВИА Гры" Татьяна Найник, которая, несмотря на предательство мужа, продолжает поддерживать связь с семьей Тереховых и помогать Анне ухаживать за свекровью.Сегодня великой актрисе 82 года, и она продолжает свою невидимую миру борьбу с неизлечимой болезнью. Миледи, Диана, мать из "Зеркала" — все эти образы останутся в истории кинематографа, даже когда память самой Маргариты Борисовны уже не сможет их удержать.

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москва, туринск, свердловская область, маргарита терехова, андрей тарковский, игорь тальков