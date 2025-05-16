https://ria.ru/20250516/toma-2017363903.html

Светлана Тома из "Табор уходит в небо": цыганская страсть, покорившая мир

Светлана Тома из "Табор уходит в небо": цыганская страсть, покорившая мир - РИА Новости, 16.05.2025

Светлана Тома из "Табор уходит в небо": цыганская страсть, покорившая мир

Она покорила весь мир лишь одной ролью. Обаяние и страстные черные глаза навсегда навсегда запомнились зрителям фильма "Табор уходит в небо". Но мало кто знает, РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T13:58:00+03:00

2025-05-16T13:58:00+03:00

2025-05-16T13:58:00+03:00

румыния

ленинград

карпаты

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Она покорила весь мир лишь одной ролью. Обаяние и страстные черные глаза навсегда навсегда запомнились зрителям фильма "Табор уходит в небо". Но мало кто знает, какой ценой Светлане Томе досталась невероятная слава. Неожиданный путь к славеЕе настоящее имя — Светлана Фомичева. Псевдоним "Тома" она выбрала в честь прабабушки-француженки. Светлана выросла в небольшом молдавском городке Бельцы, ведя почти свободную жизнь, проводя время с жеребятами и исследуя виноградники. Летом она уезжала в Румынию к бабушкам, где сталкивалась с строгими правилами и этикетом.Светлана была прилежной ученицей, что позволило ей поступить в Кишиневский государственный университет. Она мечтала стать юристом. Однако судьба распорядилась иначе. Однажды на троллейбусной остановке ее заметил ассистент режиссера Эмиля Лотяну, который искал актрису для своей новой ленты "Красные поляны". Несмотря на первоначальное нежелание сниматься в кино, Светлана согласилась на пробы.Родители, особенно отец, были против ее выбора, считая профессию актрисы неприемлемой. Тем не менее, после кинопроб семья уступила желаниям дочери. Светлана погрузилась в мир кинематографа. В 1965 году она поступила на целевой курс питерского ЛГИТМиКа.Во время съемок Лотяну был строгим и требовательным, заставляя актрису работать над своей грацией и легкостью. Говорили, что он использовал специальные методы, чтобы добиться от нее нужного результата. После съемок он становился заботливым и внимательным, угощая Светлану своими блюдами и даря цветы. Постепенно она осознала, что он ухаживает за ней, хотя в начале это было для нее неожиданно.Бурный роман или тихая семейная жизньСветлана Тома не спешила делиться подробностями своей любви к режиссеру Эмилю Лотяну, предпочитая оставить все в тайне. Тем не менее, страсти между ними были настоящими. Оба обладали сильным темпераментом и часто спорили, особенно по поводу работы. Когда Лотяну снова утвердил Тома на главную роль в своем фильме, она была занята другими проектами, что вызвало его гнев. В итоге он не только выбрал другую актрису, но и разорвал все связи с ней. Светлана вспоминала о Эмиле как о талантливом и эмоциональном человеке, с которым у них была любовь, но она со временем угасла. Она понимала, что иногда они сами разрушали свои отношения.Тем временем, жизнь Светланы продолжалась. Она переехала в Ленинград, где продолжала сниматься и учиться. Вскоре ей сделал предложение руки и сердца однокурсник Олег Лачин. Хотя она долго не замечала его чувств, вскоре поняла, что он может подарить ей то счастье, о котором она мечтала. Они сыграли традиционную свадьбу и вскоре у них родилась дочь Ирина, которая также стала известной актрисой.В это время Эмиль Лотяну не проявлял себя в ее жизни — ни звонков, ни писем. Но неожиданно он пригласил Светлану на пробы для фильма "Лаутары", где она снималась вместе с мужем в сцене расставания. Несколько месяцев спустя Олег погиб в трагической аварии на рыбалке. Светлана тяжело переживала утрату, и ей на помощь пришли родители. Чтобы справиться с болью, она стала чаще сниматься и продолжила работать с Эмилем Лотяну.Роль, изменившая жизньПозже Эмиль пригласил Светлану сыграть роль Рады в фильме "Табор уходит в небо". Съемки в кинокартине изменили жизнь актрисы навсегда.Большинство эпизодов снимали в Карпатах, актеры работали с рассвета до поздней ночи, в жару. Режиссер требовал правдоподобности, часто заставлял переигрывать сцены много раз, добиваясь идеальных кадров. Светлана не выдержала нагрузки и неожиданно для всех сбежала в Москву в надежде, что ее сняли с роли. Однако вернулась обратно, а Лотяну не разговаривал с ней до конца съемок.Легендарный эпизод у реки, где Рада сбрасывает мокрую одежду, снимали поздней осенью. Вода в реке Тиса была ледяной, и съёмочная группа пошла на хитрость, актёров намазали гусиным жиром, чтобы хоть немного защитить от холода.Для интимности момента Лотяну оставил на площадке только оператора, гримера, костюмера и самого Григория Григориу, сыгравшего Зобара. Светлана Тома, несмотря на уверенность в образе, сильно смущалась. Однако сцену сняли с первого дубля, повторять экстремальные съемки не стали.Ещё сложнее оказалась сцена страстного танца Рады и Зобара. Лотяну хотел добиться максимальной естественности и заставил актёров танцевать босиком по горячей жести. От боли и адреналина эмоции вышли по-настоящему дикими — именно такую ярость чувств и требовал режиссер. Несмотря на дискомфорт, сцена вошла в историю кино как одна из самых выразительных.Оба эпизода стали визитной карточкой фильма, но дались актёрам нелегко. Зрители это чувствовали, именно такая самоотдача сделала "Табор уходит в небо" шедевром.Наследие Рады"Табор уходит в небо" остается эталоном цыганской романтики, а Светлана Тома — её вечным символом. Ее Рада — это не просто роль, а воплощение свободы, страсти и трагедии, которые не стареют со временем. Ведь правда легендарный табор продолжает уходить в небо, унося с собой сердца новых поколений зрителей.

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румыния, ленинград, карпаты