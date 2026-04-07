Рейтинг@Mail.ru
Хет-трик Гонду помог ЦСКА выйти в финал пути регионов Кубка - РИА Новости Спорт, 07.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:58 07.04.2026 (обновлено: 19:59 07.04.2026)
Хет-трик Гонду помог ЦСКА разгромить "Крылья" и выйти в финал пути регионов КР

© РИА Новости / Юрий Стрелец | Перейти в медиабанкЛусиано Гонду
Лусиано Гонду - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© РИА Новости / Юрий Стрелец
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Московский ЦСКА на выезде разгромил самарские "Крылья Советов" в матче второго этапа полуфинала пути регионов Кубка России по футболу.
Встреча прошла во вторник в Самаре и завершилась победой гостей со счетом 5:2. В составе победителей хет-трик оформил Лусиано Гонду (4-я, 35-я минуты, 51-я - пенальти), также мячи забили Иван Обляков (64) и Матвей Кисляк (67). У "Крыльев Советов" отличились Иван Олейников (54) и Иван Лепский (84). На 82-й минуте пенальти не реализовал футболист команды хозяев Владимир Игнатенко.
Кубок России по футболу
07 апреля 2026 • начало в 18:00
Завершен
Крылья Советов
2 : 5
ЦСКА
54‎’‎ • Иван Олейников
(Томас Гальдамес)
84‎’‎ • Иван Лепский
(Максим Витюгов)
04‎’‎ • Лусиано Гонду
35‎’‎ • Лусиано Гонду
(Иван Обляков)
51‎’‎ • Лусиано Гонду
64‎’‎ • Иван Обляков
(Милан Гайич)
67‎’‎ • Матвей Кисляк
Календарь Турнирная таблица История встреч
Гонду перешел в московскую команду из петербургского "Зенита" в январе. Теперь в его активе четыре гола в семи матчах за столичный клуб.
ЦСКА вышел в финал пути регионов Кубка России. Соперником армейцев станет победитель встречи между петербургским "Зенитом" и столичным "Спартаком", которая пройдет в Санкт-Петербурге в среду, начало - 20:45 мск.
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Бавария
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Арсенал
    0
    1
  • Волейбол
    Завершен
    Уралочка-НТМК
    Динамо Москва
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    К. Норри
    А. Д. Минаур
    662
    726
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    ЦСКА
    2
    5
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    Уралмаш
    69
    82
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    Локомотив-Кубань
    99
    69
  • Баскетбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
    102
    88
  • Футбол
    Завершен
    Рексем
    Саутгемптон
    1
    5
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала