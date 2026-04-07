Хет-трик Гонду помог ЦСКА выйти в финал пути регионов Кубка

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Московский ЦСКА на выезде разгромил самарские "Крылья Советов" в матче второго этапа полуфинала пути регионов Кубка России по футболу.

Встреча прошла во вторник в Самаре и завершилась победой гостей со счетом 5:2. В составе победителей хет-трик оформил Лусиано Гонду (4-я, 35-я минуты, 51-я - пенальти), также мячи забили Иван Обляков (64) и Матвей Кисляк (67). У "Крыльев Советов" отличились Иван Олейников (54) и Иван Лепский (84). На 82-й минуте пенальти не реализовал футболист команды хозяев Владимир Игнатенко.

Гонду перешел в московскую команду из петербургского "Зенита" в январе. Теперь в его активе четыре гола в семи матчах за столичный клуб.