"Интер" и "Бешикташ" выразили соболезнования в связи со смертью Луческу

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Итальянский "Интер", турецкие "Галатасарай" и "Бешикташ" в соцсети X выразили соболезнования в связи со смертью румынского специалиста Мирчи Луческу, который на протяжении карьеры возглавлял данные клубы.
"Покойся с миром", - написал итальянец в комментариях под под постом портала 433 в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Ранее Луческу перенес сердечный приступ в больнице, куда его госпитализировали после потери сознания в расположении сборной Румынии. Специалист объяснил, что потерял сознание из-за эмоций и нервного напряжения во время разбора с игроками матча против сборной Турции (0:1). Затем тренера ввели в состояние искусственной комы. Позднее у него были выявлены инсульты и проблемы с кровообращением, затрагивающие легкие.
Луческу один сезон работал в петербургском "Зените", с которым взял бронзовые медали чемпионата России и Суперкубок страны. В разные годы карьеры Луческу руководил итальянскими клубами "Пиза", "Брешиа", "Реджана", "Интер", румынскими "Корвинулом" и "Рапидом", турецкими "Галатасараем" и "Бешикташем", донецким "Шахтером" и киевским "Динамо". В 1981-1986 годах Луческу также возглавлял сборную Румынии, которая под его руководством отобралась на Евро-1984 и впервые выступила в финальной стадии турнира.