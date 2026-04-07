Система полива газона включилась во время матча "Крылья Советов" - ЦСКА

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Матч второго этапа полуфинала пути регионов Кубка России по футболу между самарскими "Крыльями Советов" и московским ЦСКА был приостановлен из-за случайного включения системы полива газона.

Встреча проходит во вторник в Самаре. Инцидент произошел на 40-й минуте игры. После включения системы полива газона некоторые футболисты ополоснули лицо водой, дождались ее выключения и продолжили матч.