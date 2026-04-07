Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
 
18:54 07.04.2026

Система полива газона включилась во время матча "Крылья Советов" - ЦСКА

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВладислав Тороп
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Матч второго этапа полуфинала пути регионов Кубка России по футболу между самарскими "Крыльями Советов" и московским ЦСКА был приостановлен из-за случайного включения системы полива газона.
Кубок России по футболу
07 апреля 2026 • начало в 18:00
Завершен
Крылья Советов
2 : 5
ЦСКА
54‎’‎ • Иван Олейников
(Томас Гальдамес)
84‎’‎ • Иван Лепский
(Максим Витюгов)
04‎’‎ • Лусиано Гонду
35‎’‎ • Лусиано Гонду
(Иван Обляков)
51‎’‎ • Лусиано Гонду
64‎’‎ • Иван Обляков
(Милан Гайич)
67‎’‎ • Матвей Кисляк
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча проходит во вторник в Самаре. Инцидент произошел на 40-й минуте игры. После включения системы полива газона некоторые футболисты ополоснули лицо водой, дождались ее выключения и продолжили матч.
По итогам первого тайма армейцы ведут в счете - 2:0. Дублем отметился аргентинский нападающий ЦСКА Лусиано Гонду.
09:33
 
ФутболСпортКрылья СоветовПФК ЦСКАКубок России по футболуВокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала