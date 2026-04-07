Система полива газона включилась во время матча "Крылья Советов" - ЦСКА

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Матч второго этапа полуфинала пути регионов Кубка России по футболу между самарскими "Крыльями Советов" и московским ЦСКА был приостановлен из-за случайного включения системы полива газона.
07 апреля 2026 • начало в 18:00
54’ • Иван Олейников
84’ • Иван Лепский
04’ • Лусиано Гонду
35’ • Лусиано Гонду
51’ • Лусиано Гонду
64’ • Иван Обляков
67’ • Матвей Кисляк
Встреча проходит во вторник в Самаре. Инцидент произошел на 40-й минуте игры. После включения системы полива газона некоторые футболисты ополоснули лицо водой, дождались ее выключения и продолжили матч.
По итогам первого тайма армейцы ведут в счете - 2:0. Дублем отметился аргентинский нападающий ЦСКА Лусиано Гонду.