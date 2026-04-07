В Дагестане восстановили движение поездов после паводка

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Продолжаются работы по восстановлению железнодорожной инфраструктуры Дагестана после паводка, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин на совещании у президента Владимира Путина.
Глава Минтранса сообщил, что в части железнодорожной инфраструктуры произошло опрокидывание опор и обрушение пролетных строений двух железнодорожных мостов. Один через реку Ярыксу на станции Хасавюрт, второй - через реку Бугань.
"Определен план восстановительных работ. Шестого апреля восстановлено движение поездов на первом и втором участке перегона Мамед-Кала - Дагестанские Огни. Через реку Бугань запускаем движение 10 апреля, а по четному пути через мост на станции Хасавюрт планируем открыть 15 апреля", - рассказал министр транспорта.
Никитин отметил, что в период восстановительных работ движение поездов сообщением Санкт-Петербург-Махачкала и Махачкала -Санкт-Петербург организовано измененным маршрутом через станцию Кизилюрт — Кизляр-Гудермес. Этим маршрутом с момента возникновения проблем с движением проследовало девять поездов, перевезено порядка 3 тысяч пассажиров.
Организован комплекс мер по вывозу пассажиров железнодорожных станций Махачкала, Хасавюрт и Дербент. Привлечено 24 автобуса для перевозки пассажиров до железнодорожных станций. Пассажирам, которые отказываются от поездки на поезде, потери компенсируются в полном объеме.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей.