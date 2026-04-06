Фанатское движение "Зенита" призвало отказаться от оскорблений "Спартака" - РИА Новости Спорт, 06.04.2026
17:25 06.04.2026
Фанатское движение "Зенита" призвало отказаться от оскорблений "Спартака"
Фанатское движение "Зенита" призвало отказаться от оскорблений "Спартака"
Объединенное движение активных болельщиков петербургского "Зенита" "Ландскрона" призвало отказаться от оскорблений в адрес московского "Спартака" в предстоящем... РИА Новости Спорт, 06.04.2026
Футбол, Санкт-Петербург, Спартак Москва, Зенит, Кубок России по футболу
Фанатское движение "Зенита" призвало отказаться от оскорблений "Спартака"

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Объединенное движение активных болельщиков петербургского "Зенита" "Ландскрона" призвало отказаться от оскорблений в адрес московского "Спартака" в предстоящем матче Кубка России по футболу.
Матч второго этапа полуфинала пути регионов "Зенит" - "Спартак" пройдет 8 апреля в Санкт-Петербурге.
"Послезавтра нас ждет встреча со "Спартаком". Последний раз такое фанатское противостояние было почти пять лет назад - и вот уже близится новое. Нет смысла говорить об ажиотаже и уровне накала страстей. В связи с этим мы хотели бы обратиться к вам с просьбой не превращать данный матч в "ад и Израиль", а провести его достойно. Так, с момента введения Fan ID мы неоднократно пересекались с армейцами и каждый раз договаривались о взаимном отказе от оскорблений. Более того, мы объединялись вокруг общей идеи патриотизма. На наш взгляд, эта тема первостепенна и не может сочетаться с обструкциями в сторону друг друга", - говорится в заявлении в Telegram-канале "Ландскроны".
"В этот раз нашим соперником будет "Спартак" - и мы не видим причин менять свою линию поведения. Кроме этого, сегодня началась Страстная неделя, мы готовим перформанс, наполненный глубоким смыслом и имеющий отсылки к нашим "красно-белым" коллегам в том числе", - отмечают в фанатском движении.
В "Ландскроне" попросили болельщиков не переделывать фанатские "заряды" и не начинать их спонтанно.
"Все вышеизложенное, как кажется нам, является весомыми аргументами в пользу того, чтобы отказаться от оскорблений, мата и хамства в адрес "красно-белых" - добавили в объединении.
