Фанатское движение "Зенита" призвало отказаться от оскорблений "Спартака"

"Послезавтра нас ждет встреча со "Спартаком". Последний раз такое фанатское противостояние было почти пять лет назад - и вот уже близится новое. Нет смысла говорить об ажиотаже и уровне накала страстей. В связи с этим мы хотели бы обратиться к вам с просьбой не превращать данный матч в "ад и Израиль", а провести его достойно. Так, с момента введения Fan ID мы неоднократно пересекались с армейцами и каждый раз договаривались о взаимном отказе от оскорблений. Более того, мы объединялись вокруг общей идеи патриотизма. На наш взгляд, эта тема первостепенна и не может сочетаться с обструкциями в сторону друг друга", - говорится в заявлении в Telegram-канале "Ландскроны".