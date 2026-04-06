Легенда "Манчестер Сити" покинет клуб по окончании сезона

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Португальский футболист английского "Манчестер Сити" Бернарду Силва покинет клуб по окончании сезона-2025/26, сообщил помощник главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы Пепейн Лейндерс.
Ранее об этом сообщал инсайдер Фабрицио Романо в соцсети Х. Отмечалось, что 31-летний капитан "горожан" не станет продлевать контракт и покинет команду летом в статусе свободного агента. Сообщается, что сам полузащитник и его окружение в скором времени начнут рассматривать предложения от других клубов.
"Вы никогда не замените одного игрока другим таким же, потому что их не существует. Бернарду Силва уникален. То, как он контролирует ход игры, как двигается, как принимает мяч, как ведет игру, как видит решения. Все это. Это будет непросто, потому что, как я уже сказал, в игре, когда он не участвует, вы чувствуете, как его не хватает — и это в одной игре. А представьте себе целый сезон. Но у каждой хорошей истории есть конец, и я надеюсь, что он насладится последними месяцами - осталось всего шесть недель - и мы с ним попрощаемся по-хорошему. Он тоже заслуживает всего этого внимания", - приводит слова Лейндерса Би-би-си.
Силва выступает в составе "Манчестер Сити" с лета 2017 года, его действующий контракт рассчитан до конца текущего сезона. В составе клуба он всего сыграл 450 матчей и забил 76 голов. Вместе с командой португалец шесть раз становился чемпионом Англии, а также выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, дважды завоевывал Кубок Англии, трижды - Суперкубок страны и пять раз - Кубок английской лиги.
Также в активе полузащитника 107 матчей и 14 голов в составе сборной Португалии, вместе с которой он дважды становился победителем Лиги наций (2019, 2025).