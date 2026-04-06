Рейтинг@Mail.ru
Легенда "Манчестер Сити" покинет клуб по окончании сезона - РИА Новости Спорт, 06.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:31 06.04.2026 (обновлено: 02:07 06.04.2026)
https://ria.ru/20260406/silva-2085349655.html
Легенда "Манчестер Сити" покинет клуб по окончании сезона
Легенда "Манчестер Сити" покинет клуб по окончании сезона - РИА Новости Спорт, 06.04.2026
Легенда "Манчестер Сити" покинет клуб по окончании сезона
Португальский футболист английского "Манчестер Сити" Бернарду Силва покинет клуб по окончании сезона-2025/26, сообщил помощник главного тренера "горожан" Хосепа РИА Новости Спорт, 06.04.2026
2026-04-06T01:31:00+03:00
2026-04-06T02:07:00+03:00
футбол
спорт
хосеп гвардиола
манчестер сити
бернарду силва
английская премьер-лига (апл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/12/1966952855_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_a657863d8c9facbfe8a6b694dd8cbac2.jpg
https://ria.ru/20260208/futbol-2073072483.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/12/1966952855_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_cbd62ca3623a89750c39987c8cd53720.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, хосеп гвардиола, манчестер сити, бернарду силва, английская премьер-лига (апл)
Футбол, Спорт, Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, Бернарду Силва, Английская премьер-лига (АПЛ)
Легенда "Манчестер Сити" покинет клуб по окончании сезона

Футболист «Манчестер Сити» Силва покинет клуб по окончании сезона

© Соцсети "Манчестер Сити"Бернарду Силва
Бернарду Силва - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
© Соцсети "Манчестер Сити"
Бернарду Силва. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Португальский футболист английского "Манчестер Сити" Бернарду Силва покинет клуб по окончании сезона-2025/26, сообщил помощник главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы Пепейн Лейндерс.
Ранее об этом сообщал инсайдер Фабрицио Романо в соцсети Х. Отмечалось, что 31-летний капитан "горожан" не станет продлевать контракт и покинет команду летом в статусе свободного агента. Сообщается, что сам полузащитник и его окружение в скором времени начнут рассматривать предложения от других клубов.
Кубок Англии
04 апреля 2026 • начало в 14:45
Завершен
Манчестер Сити
4 : 0
Ливерпуль
39‎’‎ • Эрлинг Холанд (П)
45‎’‎ • Эрлинг Холанд
(Антуан Семеньо)
50‎’‎ • Антуан Семеньо
(Райан Шерки)
57‎’‎ • Эрлинг Холанд
(Nico O'Reilly)
Календарь Турнирная таблица История встреч
«

"Вы никогда не замените одного игрока другим таким же, потому что их не существует. Бернарду Силва уникален. То, как он контролирует ход игры, как двигается, как принимает мяч, как ведет игру, как видит решения. Все это. Это будет непросто, потому что, как я уже сказал, в игре, когда он не участвует, вы чувствуете, как его не хватает — и это в одной игре. А представьте себе целый сезон. Но у каждой хорошей истории есть конец, и я надеюсь, что он насладится последними месяцами - осталось всего шесть недель - и мы с ним попрощаемся по-хорошему. Он тоже заслуживает всего этого внимания", - приводит слова Лейндерса Би-би-си.

Силва выступает в составе "Манчестер Сити" с лета 2017 года, его действующий контракт рассчитан до конца текущего сезона. В составе клуба он всего сыграл 450 матчей и забил 76 голов. Вместе с командой португалец шесть раз становился чемпионом Англии, а также выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, дважды завоевывал Кубок Англии, трижды - Суперкубок страны и пять раз - Кубок английской лиги.
Также в активе полузащитника 107 матчей и 14 голов в составе сборной Португалии, вместе с которой он дважды становился победителем Лиги наций (2019, 2025).
ФутболСпортХосеп ГвардиолаМанчестер СитиБернарду СилваАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Аталанта
    0
    3
  • Теннис
    3-й сет
    Д. Шаповалов
    A. Blockx
    460
    640
  • Футбол
    2-й тайм
    Бристоль Сити
    Шеффилд Юнайтед
    1
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Уфа
    Торпедо
    1
    0
  • Волейбол
    06.04 19:00
    Динамо-Ак Барс
    Заречье-Одинцово
  • Футбол
    06.04 19:00
    Ювентус
    Дженоа
  • Футбол
    06.04 19:30
    Сочи
    Рубин
  • Футбол
    06.04 21:45
    Наполи
    Милан
  • Футбол
    06.04 22:00
    Жирона
    Вильярреал
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала