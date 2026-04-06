Карри провел первый матч после травмы, не реализовав решающий бросок

Карри вернулся на паркет спустя 27 матчей, пропущенных из-за травмы колена, полученной в январе. Несмотря на 29 набранных очков, 38-летний американский защитник не реализовал потенциально победный трехочковый бросок в последней атаке встречи, когда "Голден Стэйт" уступал со счетом 116:117.