Карри провел первый матч после травмы, не реализовав решающий бросок

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. "Хьюстон Рокетс" обыграл "Голден Стэйт Уорриорз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
06 апреля 2026
Встреча в Сан-Франциско завершилась победой гостей со счетом 117:116 (26:31, 29:22, 37:29, 25:34). Самым результативным игроком по итогам матча стал баскетболист "Рокетс" Кевин Дюрэнт, набравший 31 очко. У "Голден Стэйт" больше всех очков заработал Стефен Карри - 29.
Карри вернулся на паркет спустя 27 матчей, пропущенных из-за травмы колена, полученной в январе. Несмотря на 29 набранных очков, 38-летний американский защитник не реализовал потенциально победный трехочковый бросок в последней атаке встречи, когда "Голден Стэйт" уступал со счетом 116:117.
"Хьюстон" (49 побед, 29 поражений) занимает пятое место в таблице Западной конференции, где "Голден Стэйт" (36 побед, 42 поражения) идет десятым.
Результаты других матчей:
- "Кливленд Кавальерс" - "Индиана Пэйсерс" - 117:108;
- "Оклахома-Сити Тандер" - "Юта Джаз" - 146:111;
- "Нью-Орлеан Пеликанс" - "Орландо Мэджик" - 108:112;
- "Миннесота Тимбервулвз" - "Шарлотт Хорнетс" - 108:122;
- "Даллас Маверикс" - "Лос-Анджелес Лейкерс" - 134:128;
- "Сакраменто Кингз" - "Лос-Анджелес Клипперс" - 109:138.