09:36 06.04.2026
https://ria.ru/20260406/nba-2085380368.html
Карри провел первый матч после травмы, не реализовав решающий бросок
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907792807_6:100:963:638_1920x0_80_0_0_5b926db6e0c3c7b1c3acb2c5fdf70172.png
https://ria.ru/20260406/boston-2085350036.html
Карри провел первый матч после травмы, не реализовав решающий бросок

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. "Хьюстон Рокетс" обыграл "Голден Стэйт Уорриорз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
06 апреля 2026 • начало в 05:00
Завершен
Голден Стэйт
116 : 117
Хьюстон
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Сан-Франциско завершилась победой гостей со счетом 117:116 (26:31, 29:22, 37:29, 25:34). Самым результативным игроком по итогам матча стал баскетболист "Рокетс" Кевин Дюрэнт, набравший 31 очко. У "Голден Стэйт" больше всех очков заработал Стефен Карри - 29.
Карри вернулся на паркет спустя 27 матчей, пропущенных из-за травмы колена, полученной в январе. Несмотря на 29 набранных очков, 38-летний американский защитник не реализовал потенциально победный трехочковый бросок в последней атаке встречи, когда "Голден Стэйт" уступал со счетом 116:117.
"Хьюстон" (49 побед, 29 поражений) занимает пятое место в таблице Западной конференции, где "Голден Стэйт" (36 побед, 42 поражения) идет десятым.
Результаты других матчей:
