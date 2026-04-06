Рейтинг@Mail.ru
Чистяков рассудит "Зенит" и "Спартак" в Кубке России - РИА Новости Спорт, 06.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:19 06.04.2026 (обновлено: 12:29 06.04.2026)
Чистяков рассудит "Зенит" и "Спартак" в Кубке России
Судейская бригада под руководством Артема Чистякова обслужит полуфинальный матч пути регионов Кубка России между петербургским "Зенитом" и московским... РИА Новости Спорт, 06.04.2026
2026-04-06T12:19:00+03:00
2026-04-06T12:29:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0d/1889851296_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8de368fe1054584d9be644176aa8c72.jpg
https://ria.ru/20260405/futbol-2085317484.html
санкт-петербург
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Чистяков рассудит "Зенит" и "Спартак" в Кубке России

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкГлавный судья Артем Чистяков
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Главный судья Артем Чистяков. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Судейская бригада под руководством Артема Чистякова обслужит полуфинальный матч пути регионов Кубка России между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком", сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 8 апреля и начнется в 20:45 мск.
Помогать Чистякову будут Андрей Образко и Варанцо Петросян, резервным судьей выступит Евгений Кукуляк. За систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Артур Федоров и Роман Сафьян (AVAR).
Другие назначения на матчи Кубка России:
Путь регионов, 1/2 финала:
7 апреля, вторник
"Крылья Советов" (Самара) - ЦСКА (Москва) - Сергей Иванов (VAR - Василий Казарцев);
Путь РПЛ, финал:
8 апреля, среда
"Динамо" (Москва) - "Краснодар" - Иван Абросимов (Кирилл Левников).
Футболисты Ротора - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
Футболисты "Ротора" победили "Нефтехимик" в матче Первой лиги
5 апреля, 18:58
 
СпортСанкт-ПетербургЗенитСпартак МоскваРоссийский футбольный союз (РФС)Кубок России по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Аталанта
    0
    3
  • Теннис
    Завершен
    Д. Шаповалов
    A. Blockx
    463
    646
  • Футбол
    Завершен
    Бристоль Сити
    Шеффилд Юнайтед
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Уфа
    Торпедо
    1
    1
  • Волейбол
    Завершен
    Динамо-Ак Барс
    Заречье-Одинцово
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Дженоа
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Рубин
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Милан
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Вильярреал
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала