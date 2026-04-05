"Вегас" благодаря двум передачам Барбашева обыграл "Эдмонтон" в НХЛ

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. "Вегас Голден Найтс" обыграл "Эдмонтон Ойлерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
39:26 • Эван Бушар
(Джек Рослович, Мэтью Савойя)
Встреча в Эдмонтоне завершилась победой гостей со счетом 5:1 (1:0, 2:1, 2:0). В составе "Вегаса" шайбы забросили Бретт Хауден (12-я минута), Колтон Сиссонс (26), Жереми Лозон (29), Марк Стоун (45) и Расмус Андерссон (57). У "Ойлерз" отличился Эван Бушар (40).
Нападающий "Вегаса" Иван Барбашев отдал две голевые передачи. Также в матче приняли участие нападающий "рыцарей" Павел Дорофеев и форвард "Эдмонтона" Василий Подколзин, не отметившиеся результативными действиями.
"Вегас" (86 очков) занимает третье место в таблице Тихоокеанского дивизиона, который возглавляет "Эдмонтон" (87), прервавший серию из пяти побед подряд.
В другом матче "Чикаго Блэкхокс" на выезде обыграл "Сиэтл Кракен" - 4:2 (0:0, 2:0, 2:2), форвард гостей Илья Михеев забросил шайбу и отметился результативной передачей. "Сан-Хосе Шаркс" дома уступил "Нэшвилл Предаторз" - 3:6 (0:3, 2:0, 1:3), защитник "акул" Дмитрий Орлов записал на свой счет голевую передачу. Также "Калгари Флэймз" одержал гостевую победу над "Анахайм Дакс" со счетом 5:3 (1:1, 3:0, 1:2).