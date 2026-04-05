"Вегас" благодаря двум передачам Барбашева обыграл "Эдмонтон" в НХЛ
07:59 05.04.2026 (обновлено: 09:07 05.04.2026)
"Вегас" благодаря двум передачам Барбашева обыграл "Эдмонтон" в НХЛ
"Вегас" благодаря двум передачам Барбашева обыграл "Эдмонтон" в НХЛ

© Фото : twitter.com/goldenknightsХоккеист "Вегас Голден Найтс" Иван Барбашев
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. "Вегас Голден Найтс" обыграл "Эдмонтон Ойлерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
05 апреля 2026 • начало в 05:00
Завершен
Эдмонтон
1 : 5
Вегас
39:26 • Эван Бушар
(Джек Рослович, Мэтью Савойя)
11:43 • Бретт Хауден
(Джек Айкел)
25:44 • Колтон Сиссонс
(Митчелл Марнер, Жереми Лазон)
28:05 • Жереми Лазон
(Джек Айкел, Бретт Хауден)
44:04 • Марк Стоун
(Иван Барбашев, Джек Айкел)
56:13 • Расмус Андерссон
(Иван Барбашев, Ноа Ханифин)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Эдмонтоне завершилась победой гостей со счетом 5:1 (1:0, 2:1, 2:0). В составе "Вегаса" шайбы забросили Бретт Хауден (12-я минута), Колтон Сиссонс (26), Жереми Лозон (29), Марк Стоун (45) и Расмус Андерссон (57). У "Ойлерз" отличился Эван Бушар (40).
Нападающий "Вегаса" Иван Барбашев отдал две голевые передачи. Также в матче приняли участие нападающий "рыцарей" Павел Дорофеев и форвард "Эдмонтона" Василий Подколзин, не отметившиеся результативными действиями.
"Вегас" (86 очков) занимает третье место в таблице Тихоокеанского дивизиона, который возглавляет "Эдмонтон" (87), прервавший серию из пяти побед подряд.
В другом матче "Чикаго Блэкхокс" на выезде обыграл "Сиэтл Кракен" - 4:2 (0:0, 2:0, 2:2), форвард гостей Илья Михеев забросил шайбу и отметился результативной передачей. "Сан-Хосе Шаркс" дома уступил "Нэшвилл Предаторз" - 3:6 (0:3, 2:0, 1:3), защитник "акул" Дмитрий Орлов записал на свой счет голевую передачу. Также "Калгари Флэймз" одержал гостевую победу над "Анахайм Дакс" со счетом 5:3 (1:1, 3:0, 1:2).
Евгений Малкин - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
Исторический хет-трик Малкина! Русский ветеран похоронил чемпионов
Вчера, 04:50
 
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Аталанта
    0
    3
  • Теннис
    2-й сет
    Д. Шаповалов
    A. Blockx
    45
    64
  • Футбол
    2-й тайм
    Бристоль Сити
    Шеффилд Юнайтед
    1
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Уфа
    Торпедо
    1
    0
  • Волейбол
    06.04 19:00
    Динамо-Ак Барс
    Заречье-Одинцово
  • Футбол
    06.04 19:00
    Ювентус
    Дженоа
  • Футбол
    06.04 19:30
    Сочи
    Рубин
  • Футбол
    06.04 21:45
    Наполи
    Милан
  • Футбол
    06.04 22:00
    Жирона
    Вильярреал
