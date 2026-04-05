В "Спартаке" попросили о справедливом судействе в матче с "Зенитом"

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Спортивный директор московского "Спартака" Франсис Кахигао выразил надежду на то, что в предстоящем матче команды в Кубке России по футболу против петербургского "Зенита" будет справедливое судейство.
Матч второго этапа полуфинала пути регионов "Зенит" - "Спартак" пройдет 8 апреля в Санкт-Петербурге.
"Мы ни у кого ничего не просим, кроме того, чтобы нас не подводили. Я надеюсь, что в матче с "Зенитом" нас будут уважать судьи и судейский комитет. Мы просим только об одном: чтобы к "Спартаку" относились с уважением, как к "Зениту" и другим командам. Потому что я чувствую, что в последней игре в Санкт-Петербурге к нам отнеслись неуважительно", - сказал Кахигао журналистам.
"Нет, я не думаю, что судьи настроены против нас. Я не вижу причин, по которым они могли бы быть настроены против нас. Мы просто хотим, чтобы они были справедливы. Потом они признали, что в той игре было много решений, которые сыграли против нас, и что к нам отнеслись неуважительно. Я прошу, чтобы к "Спартаку" относились с уважением", - добавил он.
В воскресенье "Спартак" обыграл дома московский "Локомотив" (2:1) в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). На 72-й минуте главный арбитр матча Инал Танашев прервал атаку "красно-белых", чтобы показать вторую желтую карточку защитнику "Локомотива" Евгению Морозову.
"Даже сегодня мы видели ситуацию, когда один из наших игроков был один на один с вратарем, и судья (остановил игру) и дал красную карточку (Морозову). Я уверен, что, если вы посмотрите на это с точки зрения правил ФИФА, вам скажут, что нужно продолжать игру, а после ее окончания можно вернуться и удалить игрока. Не знаю, заслужил ли игрок удаление, потому что я не видел, что произошло, но я точно знаю, что мы не можем упустить явную голевую возможность, а сегодня у нас была такая возможность", - заключил функционер.