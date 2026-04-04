"Реал" проиграл "Мальорке" и прервал серию из трех побед в Ла Лиге - РИА Новости Спорт, 04.04.2026
19:27 04.04.2026
"Реал" проиграл "Мальорке" и прервал серию из трех побед в Ла Лиге
Мадридский "Реал" на выезде проиграл "Мальорке" в матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу.
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Мадридский "Реал" на выезде проиграл "Мальорке" в матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча прошла в Пальма-де-Майорке и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. В составе победителей мячи забили Ману Морланес (41-я минута) и Ведат Мурики (90+1). У "Реала" отличился Эдер Милитао (88).
"Мальорка" располагается на 16-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 31 очко. "Реал" (69 очков) идет вторым, отставая от "Барселоны" на 4 балла, при этом "сине-гранатовые" имеют матч в запасе. Столичный клуб прервал серию из трех побед.
В следующем туре "Мальорка" примет "Райо Вальекано" 12 апреля. "Реал" двумя днями ранее встретится с "Жироной" на своем поле.
Чемпионат Испании по футболу
04 апреля 2026 • начало в 17:15
Завершен
Мальорка
2 : 1
Реал Мадрид
41‎’‎ • Мануэль Морланес
(Пабло Маффео)
90‎’‎ • Ведат Мурики
(Матео Фернандес)
88‎’‎ • Эдер Милитан
(Трент Александер-Арнолд)
