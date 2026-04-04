"Реал Сосьедад" обыграл "Леванте" в матче Ла Лиги, Захарян остался в запасе
17:03 04.04.2026 (обновлено: 17:08 04.04.2026)
"Реал Сосьедад" обыграл "Леванте" в матче Ла Лиги, Захарян остался в запасе
"Реал Сосьедад" обыграл "Леванте" в матче Ла Лиги, Захарян остался в запасе

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. "Реал Сосьедад" на своем поле обыграл "Леванте" в матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу.
Чемпионат Испании по футболу
04 апреля 2026 • начало в 15:00
Завершен
Реал Сосьедад
2 : 0
Леванте
30‎’‎ • Хон Мартен
(Карлос Солер)
83‎’‎ • Браис Мендес
(Пабло Марин)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Сан-Себастьяне завершилась со счетом 2:0. В составе "Реал Сосьедад" мячи забили Хон Мартин (30-я минута) и Браис Мендес (83).
Российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян провел весь матч на скамейке запасных.
"Реал Сосьедад" идет на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 41 очко. "Леванте" (26) прервал серию из четырех матчей без поражений и располагается на предпоследней, 19-й позиции в таблице.
В следующем матче 11 апреля "Реал Сосьедад" примет "Алавес", "Леванте" двумя днями позднее дома сыграет с "Хетафе".
Футболисты устроили массовую драку в товарищеском матче в Подмосковье
4 апреля, 16:41
 
