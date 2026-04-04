Чемпиона НБА и игравшую в России баскетболистку включат в Зал славы

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в качестве тренера Док Риверс и бывшая баскетболистка екатеринбургского УГМК Кендес Паркер будут включены в Зал славы, сообщается на сайте организации.
Также в него в 2026 году войдут судья Джоуи Кроуфорд, помощник главного тренера сборной США на победной Олимпиаде 2024 года Марк Фью, двукратный победитель в номинации "Тренер года" в НБА Майкл Д'Антони, шестикратный участник Матча всех звезд Амаре Стадемайр, баскетболистки Елена Делле Донн, Чамик Холдскло и женская сборная США 1996 года.
Риверсу 64 года, в данный момент он возглавляет "Милуоки Бакс". Ранее он работал с "Орландо Мэджик", "Бостон Селтикс", с которым в 2008 году стал чемпионом НБА, "Лос-Анджелес Клипперс" и "Филадельфией Севенти Сиксерс". В 2000 году его признали тренером года. В качестве игрока Риверс представлял "Атланту Хокс", "Клипперс", "Нью-Йорк Никс" и "Сан-Антонио Спёрс".
Паркер 39 лет. Она выступала за УГМК с 2010 по 2015 год. Она является пятикратной чемпионкой России и победительницей Евролиги в составе екатеринбургской команды, трехкратной победительницей женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA). Вместе со сборной США она завоевала две золотые медали Олимпийских игр.
Официальная церемония введения состоится 15 августа в Спрингфилде (штат Массачусетс).