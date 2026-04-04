Чемпиона НБА и игравшую в России баскетболистку включат в Зал славы - РИА Новости Спорт, 04.04.2026
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
20:09 04.04.2026 (обновлено: 20:33 04.04.2026)
Чемпиона НБА и игравшую в России баскетболистку включат в Зал славы
Чемпиона НБА и игравшую в России баскетболистку включат в Зал славы - РИА Новости Спорт, 04.04.2026
Чемпиона НБА и игравшую в России баскетболистку включат в Зал славы
Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в качестве тренера Док Риверс и бывшая баскетболистка екатеринбургского УГМК Кендес Паркер будут включены в... РИА Новости Спорт, 04.04.2026
баскетбол
спорт
россия
амаре стадемайр
док риверс
угмк
милуоки бакс
орландо мэджик
россия
спорт, россия, амаре стадемайр, док риверс, угмк, милуоки бакс, орландо мэджик, нба, евролига
Баскетбол, Спорт, Россия, Амаре Стадемайр, Док Риверс, УГМК, Милуоки Бакс, Орландо Мэджик, НБА, Евролига
Чемпиона НБА и игравшую в России баскетболистку включат в Зал славы

Чемпиона НБА Дока Риверса и экс-баскетболистку УГМК Паркер включат в Зал славы

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в качестве тренера Док Риверс и бывшая баскетболистка екатеринбургского УГМК Кендес Паркер будут включены в Зал славы, сообщается на сайте организации.
Также в него в 2026 году войдут судья Джоуи Кроуфорд, помощник главного тренера сборной США на победной Олимпиаде 2024 года Марк Фью, двукратный победитель в номинации "Тренер года" в НБА Майкл Д'Антони, шестикратный участник Матча всех звезд Амаре Стадемайр, баскетболистки Елена Делле Донн, Чамик Холдскло и женская сборная США 1996 года.
Риверсу 64 года, в данный момент он возглавляет "Милуоки Бакс". Ранее он работал с "Орландо Мэджик", "Бостон Селтикс", с которым в 2008 году стал чемпионом НБА, "Лос-Анджелес Клипперс" и "Филадельфией Севенти Сиксерс". В 2000 году его признали тренером года. В качестве игрока Риверс представлял "Атланту Хокс", "Клипперс", "Нью-Йорк Никс" и "Сан-Антонио Спёрс".
Паркер 39 лет. Она выступала за УГМК с 2010 по 2015 год. Она является пятикратной чемпионкой России и победительницей Евролиги в составе екатеринбургской команды, трехкратной победительницей женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA). Вместе со сборной США она завоевала две золотые медали Олимпийских игр.
Официальная церемония введения состоится 15 августа в Спрингфилде (штат Массачусетс).
БаскетболСпортРоссияАмаре СтадемайрДок РиверсУГМКМилуоки БаксОрландо МэджикНБАЕвролига
 
