Семья Брюса Уиллиса рассказала, как протекает его болезнь - РИА Новости, 03.04.2026
19:27 03.04.2026
https://ria.ru/20260403/uillis-2084264191.html
Семья Брюса Уиллиса рассказала, как протекает его болезнь
Семья Брюса Уиллиса рассказала, как протекает его болезнь - РИА Новости, 03.04.2026
Семья Брюса Уиллиса рассказала, как протекает его болезнь
Звезда "Крепкого орешка" давно не появляется на публике — болезнь держит его вдали от камер. В день его 71-летия Деми Мур выложила в соцсети два снимка, которые РИА Новости, 03.04.2026
Семья Брюса Уиллиса рассказала, как протекает его болезнь

© ЭкспонентаКадр из фильма "Вендетта. Банды Атланты"
Кадр из фильма Вендетта. Банды Атланты - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
© Экспонента
Кадр из фильма "Вендетта. Банды Атланты"
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Звезда "Крепкого орешка" давно не появляется на публике — болезнь держит его вдали от камер. В день его 71-летия Деми Мур выложила в соцсети два снимка, которые облетели весь мир за несколько часов.
Что происходит с легендой Голливуда? И как семья справляется с одной из самых жестоких форм деменции?

Диагноз

Весной 2022-го семья Уиллиса объявила, что актер завершает карьеру. Причина — афазия, расстройство речи, связанное с повреждением определенных участков мозга. В феврале 2023-го пришло уточнение: у Брюса диагностировали лобно-височную деменцию.
Это редкая форма деменции, которая чаще всего поражает людей младше 60 лет. ЛВД бьет по языку, поведению и личности. У Брюса развился особый вариант — первичная прогрессирующая афазия (ППА). Со временем болезнь буквально лишает человека способности говорить и понимать речь.
Лекарства не существует. Единственное, что могут семья и врачи, — окружить человека заботой.

Крепкий орешек и его женское царство

Брюс и Деми Мур поженились в 1987-м, развелись в 2000-м. За 13 лет брака у них родились три дочери: Румер (сейчас ей 37), Скаут (34) и Таллула (32). Румер родила Луэтту — первую внучку Брюса и Деми.
После развода с Деми Брюс женился на Эмме Хеминг. У них две дочери: Мейбл (14 лет) и Эвелин (11 лет).
Когда Брюсу стало плохо, Деми не отвернулась. Она регулярно навещает бывшего мужа, поддерживает Эмму, помогает с дочерьми.
© AP PhotoАктеры Брюс Уиллис и Деми Мур на красной дорожке 61-й церемонии вручения премии "Оскар". 1989
Актеры Брюс Уиллис и Деми Мур на красной дорожке 61-й церемонии вручения премии Оскар. 1989 - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© AP Photo
Актеры Брюс Уиллис и Деми Мур на красной дорожке 61-й церемонии вручения премии "Оскар". 1989

Он понимает, что болен?

Эмма Хеминг-Уиллис дала откровенное интервью в январе 2026-го. Ее спросили: понимает ли Брюс, что с ним происходит?
"Брюс так и не осознал это. Он так и не связал факты воедино, что у него эта болезнь. Я действительно рада, что он не знает об этом", — призналась Эмма.
Она объяснила: существует неврологическое состояние, которое часто сопровождает лобно-височную деменцию, — анозогнозия. Это когда мозг не может распознать, что с ним что-то не так. Человек искренне не понимает, что болен. Его поведение кажется ему абсолютно нормальным.
"Ты просто учишься адаптироваться и быть рядом с ним в той реальности, в которой он находится", — добавила Эмма.

Он еще здесь

Несмотря на болезнь, подчеркнула Эмма, Брюс все еще "присутствует в своем теле" и находит способы общаться с ней и детьми, хотя это общение теперь выглядит иначе.
"Когда кто-то спрашивает меня: "Брюс все еще знает, кто ты?" — да, знает. Потому что у него не Альцгеймер, у него лобно-височная деменция", — объяснила Эмма.
"Бывают мгновения, когда ты снова видишь прежнего Брюса. Его смех — у него он такой настоящий, глубокий. <...> Это больно, потому что эти моменты исчезают так же быстро, как и появляются", — призналась Эмма.

Слухи и правда

В июле 2025-го в прессе появились сообщения о том, что Брюс якобы потерял способность ходить и говорить.
Эмма написала резкий пост: "Если вы видите статью, которая начинается со слов "Источники, близкие к семье, говорят", — сделайте одолжение и прекратите читать". В ноябре Брюса сфотографировали на прогулке по пляжу. Он гулял самостоятельно — никаких признаков того, что прикован к постели.
Болезнь действительно прогрессирует. Основной удар приходится на речь и способность понимать язык. Физически Брюс все еще мобилен — семья подчеркивает это в каждом интервью. Проблема в мозге, который отказывает, а не в теле.
© Фото : Скриншот публикации Деми Мур в социальной сетиБрюс Уиллис с семьей
Брюс Уиллис с семьей - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© Фото : Скриншот публикации Деми Мур в социальной сети
Брюс Уиллис с семьей

Фонд в честь Брюса

В день рождения мужа Эмма выложила его фото в Instagram*. На снимке Брюс выглядит счастливым. К посту она добавила текст:
"Сегодня мы отмечаем день рождения Брюса. Это путешествие с лобно-височной деменцией открыло мне глаза на реальность, с которыми сталкиваются многие семьи. Именно это вдохновило меня создать Фонд Эммы и Брюса Уиллис — чтобы повышать осведомленность о ЛВД, поддерживать научные исследования и быть рядом с теми, кто осуществляет уход за больными и ежедневно несет на своих плечах огромную ношу", — написала она.
Эмма попросила всех, кто хочет почтить Брюса, поддержать фонд или просто позвонить знакомому, который ухаживает за больным родственником. Иногда такой звонок значит больше, чем кажется.

Послание от Деми

Деми Мур выложила в своем Instagram* два снимка Брюса с внучкой. На одном Луэтта в клетчатом платьице с косичками прижимается к дедушке и целует его в щеку. На другом они просто обнимаются. Он держит ее на руках и слегка улыбается.
Деми не стала писать длинных текстов. Процитировала всего одну строчку из песни The Beatles: "Все, что нужно, — это любовь. С днем рождения, БВ!"
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
 
 
