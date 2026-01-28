Жена Брюса Уиллиса сообщила, что актер узнает ее

https://ria.ru/20260128/akter-2070838194.html
Английская актриса и фотомодель Эмма Хеминг, супруга американского актера, музыканта и продюсера Брюса Уиллиса, заявила, что муж все еще узнает ее, но не... РИА Новости, 28.01.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030777806_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_afb61f95665223bff41110301c50f797.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Английская актриса и фотомодель Эмма Хеминг, супруга американского актера, музыканта и продюсера Брюса Уиллиса, заявила, что муж все еще узнает ее, но не понимает, что страдает деменцией.
В 2023 году семья Уиллиса
сообщила, что у голливудской звезды диагностирована лобно-височная деменция, его заболевание прогрессирует.
"Брюс так и не осознал это. Он так и не связал факты воедино, что у него эта болезнь... Я действительно рада, что он не знает об этом", - рассказала Хеминг блогеру Кэмерон Роджерс в подкасте на Youtube
"Conversations with Cam".
Она также добавила, что актер все еще узнает свою жену. По ее словам, у Уиллиса есть способ общаться с ней и детьми, который может отличаться от способов общения в других семьях.
Как рассказала Хеминг, ей было сложно определить, когда конкретно у Уиллиса началась деменция. По словам актрисы, на постановку такого диагноза в среднем уходит три года.
Всего Брюс Уиллис сыграл около 130 киноролей. Актер снимался в таких популярных фильмах, как "Крепкий орешек" (Die Hard, 1988) "Криминальное чтиво" (Pulp Fiction, 1994), "Двенадцать обезьян" (Twelve Monkeys, 1995), "Четыре комнаты" (Four Rooms, 1995), "Пятый элемент" (Fifth Element, 1997), "Армагеддон" (Armageddon, 1998), "Девять ярдов" (Whole Nine Yards, 2000), "Город грехов" (Sin City, 2005) и других.