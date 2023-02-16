https://ria.ru/20230216/uillis-1852548522.html

У Брюса Уиллиса диагностировали лобно-височную деменцию

У Брюса Уиллиса диагностировали лобно-височную деменцию - РИА Новости, 16.02.2023

У Брюса Уиллиса диагностировали лобно-височную деменцию

Семья американского актера Брюса Уиллиса сообщила, что у голливудской звезды диагностирована лобно-височная деменция, и его заболевание прогрессирует. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T23:12

2023-02-16T23:12

2023-02-16T23:24

шоубиз

брюс уиллис

германия

деми мур (деметрия гайнс)

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ВАШИНГТОН, 16 фев – РИА Новости. Семья американского актера Брюса Уиллиса сообщила, что у голливудской звезды диагностирована лобно-височная деменция, и его заболевание прогрессирует."С тех пор, как весной 2022 года мы сообщили о диагнозе Брюса – афазии – его состояние ухудшалось, и теперь у нас есть более точный диагноз: лобно-височная деменция. К сожалению, проблемы с общением – лишь один из симптомов болезни, с которой сталкивается Брюс. Хоть это и болезненно, но все же узнать наконец точный диагноз стало облегчением", - говорится в обнародованном в четверг заявлении семьи актера.Родные Уиллиса добавили, что речь идет о "жестокой болезни, о которой многие никогда не слышали и которая может сразить любого". У лиц моложе 60 лет ЛВД является наиболее распространенной формой деменции, и на постановку диагноза могут уйти годы."Сегодня не существует способов лечения данной болезни, и мы надеемся, что это сможет измениться в ближайшие годы. По мере прогрессирования состояния Брюса мы надеемся, что СМИ прольют свет на этот недуг, который требует значительно большей осведомленности общественности и больших исследований", - следует из заявления.Брюс Уиллис родился 19 марта 1955 года в Идар-Оберштейне в Германии в семье американца и немки. Известность получил за роль в фильмах "Крепкий орешек", "Криминальное чтиво", "Армагеддон" и "Пятый элемент". С 1987 по 2000 год был женат на актрисе Деми Мур. В 2009 году женился на английской актрисе и фотомодели Эмме Хеминг.

https://ria.ru/20221221/willis-1840249180.html

германия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

брюс уиллис, германия, деми мур (деметрия гайнс)