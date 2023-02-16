https://ria.ru/20230216/uillis-1852548522.html
У Брюса Уиллиса диагностировали лобно-височную деменцию
У Брюса Уиллиса диагностировали лобно-височную деменцию - РИА Новости, 16.02.2023
У Брюса Уиллиса диагностировали лобно-височную деменцию
Семья американского актера Брюса Уиллиса сообщила, что у голливудской звезды диагностирована лобно-височная деменция, и его заболевание прогрессирует. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T23:12
2023-02-16T23:12
2023-02-16T23:24
шоубиз
брюс уиллис
германия
деми мур (деметрия гайнс)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152532/81/1525328199_0:28:3001:1716_1920x0_80_0_0_c04ecbee847da500289408c3a6728246.jpg
ВАШИНГТОН, 16 фев – РИА Новости. Семья американского актера Брюса Уиллиса сообщила, что у голливудской звезды диагностирована лобно-височная деменция, и его заболевание прогрессирует."С тех пор, как весной 2022 года мы сообщили о диагнозе Брюса – афазии – его состояние ухудшалось, и теперь у нас есть более точный диагноз: лобно-височная деменция. К сожалению, проблемы с общением – лишь один из симптомов болезни, с которой сталкивается Брюс. Хоть это и болезненно, но все же узнать наконец точный диагноз стало облегчением", - говорится в обнародованном в четверг заявлении семьи актера.Родные Уиллиса добавили, что речь идет о "жестокой болезни, о которой многие никогда не слышали и которая может сразить любого". У лиц моложе 60 лет ЛВД является наиболее распространенной формой деменции, и на постановку диагноза могут уйти годы."Сегодня не существует способов лечения данной болезни, и мы надеемся, что это сможет измениться в ближайшие годы. По мере прогрессирования состояния Брюса мы надеемся, что СМИ прольют свет на этот недуг, который требует значительно большей осведомленности общественности и больших исследований", - следует из заявления.Брюс Уиллис родился 19 марта 1955 года в Идар-Оберштейне в Германии в семье американца и немки. Известность получил за роль в фильмах "Крепкий орешек", "Криминальное чтиво", "Армагеддон" и "Пятый элемент". С 1987 по 2000 год был женат на актрисе Деми Мур. В 2009 году женился на английской актрисе и фотомодели Эмме Хеминг.
https://ria.ru/20221221/willis-1840249180.html
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152532/81/1525328199_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_a2b43d21ce9e1c00394708a3183e468c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брюс уиллис, германия, деми мур (деметрия гайнс)
Шоубиз, Брюс Уиллис, Германия, Деми Мур (Деметрия Гайнс)
23:12 16.02.2023 (обновлено: 23:24 16.02.2023)
У Брюса Уиллиса диагностировали лобно-височную деменцию
Семья Брюса Уиллиса сообщила, что у актера диагностировали лобно-височную деменцию
ВАШИНГТОН, 16 фев – РИА Новости. Семья американского актера Брюса Уиллиса сообщила, что у голливудской звезды диагностирована лобно-височная деменция, и его заболевание прогрессирует.
"С тех пор, как весной 2022 года мы сообщили о диагнозе Брюса – афазии – его состояние ухудшалось, и теперь у нас есть более точный диагноз: лобно-височная деменция. К сожалению, проблемы с общением – лишь один из симптомов болезни, с которой сталкивается Брюс. Хоть это и болезненно, но все же узнать наконец точный диагноз стало облегчением", - говорится в обнародованном в четверг заявлении семьи актера.
Родные Уиллиса добавили, что речь идет о "жестокой болезни, о которой многие никогда не слышали и которая может сразить любого". У лиц моложе 60 лет ЛВД является наиболее распространенной формой деменции, и на постановку диагноза могут уйти годы.
"Сегодня не существует способов лечения данной болезни, и мы надеемся, что это сможет измениться в ближайшие годы. По мере прогрессирования состояния Брюса мы надеемся, что СМИ прольют свет на этот недуг, который требует значительно большей осведомленности общественности и больших исследований", - следует из заявления.
Брюс Уиллис родился 19 марта 1955 года в Идар-Оберштейне в Германии
в семье американца и немки. Известность получил за роль в фильмах "Крепкий орешек", "Криминальное чтиво", "Армагеддон" и "Пятый элемент". С 1987 по 2000 год был женат на актрисе Деми Мур
. В 2009 году женился на английской актрисе и фотомодели Эмме Хеминг.