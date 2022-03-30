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Брюс Уиллис заявил о завершении актерской карьеры

Брюс Уиллис заявил о завершении актерской карьеры - РИА Новости, 30.03.2022

Брюс Уиллис заявил о завершении актерской карьеры

Звезда Голливуда Брюс Уиллис вынужден закончить актерскую карьеру из-за диагностированной у него афазии, сообщила жена актера Эмма Хеминг-Уиллис. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T19:41

2022-03-30T19:41

2022-03-30T20:07

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новости культуры

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Звезда Голливуда Брюс Уиллис вынужден закончить актерскую карьеру из-за диагностированной у него афазии, сообщила жена актера Эмма Хеминг-Уиллис."Мы хотим сообщить, что наш любимый Брюс испытывает проблемы со здоровьем, и недавно у него была диагностирована афазия, влияющая на когнитивные способности. После долгих раздумий он оставляет карьеру, которая так много для него значила", - написала супруга в соцсети Instagram* (запрещена в РФ как экстремистская). Это сообщение подписали пять дочерей 67-летнего Уиллиса - Румер, Скаут, Таллула, Мейбел и Эвелин, а также его бывшая жена актриса Деми Мур.Афазией называют расстройство уже сформировавшейся речи с нарушением ее восприятия при сохранении слуха. Этот синдром возникает при органических поражениях речевых отделов коры головного мозга в результате перенесенных травм, опухолей, инсультов, воспалительных процессов и при некоторых психических заболеваниях.Брюс Уиллис родился 19 марта 1955 года в Идар-Оберштейне в Германии в семье американца и немки. Известность получил за роль в фильмах "Крепкий орешек", "Криминальное чтиво", "Армагеддон" и "Пятый элемент". С 1987 по 2000 год был женат на актрисе Деми Мур. В 2009 году женился на английской актрисе и фотомодели Эмме Хеминг.* Деятельность Instagram запрещена в России как экстремистская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, брюс уиллис, новости культуры